ABD'nin çocuk gelinlerinin anlatılmayan hikâyeleri

Bangladeşli Müslüman ve muhafazakar bir aileden Safia Mahjebin, 10 yaşındayken okulu asıp New York metrosuyla bir duraktan diğerine gidiyordu.

Mahjebin için bu küçük seyahatler nadiren tattığı özgürlüğüydü:

"En son durağa kadar gidip aynı yolu dönüyordum. Bazen bir durakta inip etrafı geziyordum. İstasyonlar çok güzeldi."

Ancak ailesi her şeyi öğrendi. Babası ona, "Madem seni kontrol edemiyoruz, o zaman bir Bangladeşliyle evleneceksin" dedi. Bu, boş bir tehdit değildi.

Evlenmeye zorlanan Mahjebin, fiziksel ve sözlü tacizlerle karşılaştı:

"Bir süre sonra o kadar dayanılmaz hale geldi ki, evlensem beni rahat bırakırlar diye düşündüm. Büyürken birçok düğüne gittim; küçük kızlar ailelerine 'Evlenmek istemiyorum' diye ağlıyorlardı."

Mahjebin burs kazandı ve okul kampüsünde uyumaya başladı. Bir üniversitede İslam felsefesi dersleri alıyordu. "Benim dinim, zorla evliliğin hükümsüz ve geçersiz olduğunu açıkça söylüyor" diyen Mahjebin'e göre, dinini tanıdıkça anne babasına daha rahat karşı durabildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu PRI'ya konuşan Mahjebin, ABD'de zorla evliliğe itiraz edebilen, 18 yaşın altındaki kişilerden.

Çocuk evlilikleriyle mücadele eden gruplarsa, ABD'de, önemsiz gibi görünen çocuk evlilikler sorununun git gide büyüdüğünü söylüyor.

Unchained at Last (Sonunda Zincirsiz), zorla ya da anlaşmalı evliliklerle evlendirilenlere yardım sağlayan bir sivil toplum kuruluşu.

Grubun paylaştığı verilere göre ABD'de "2000-2010 yılları arasında, 12-18 yaş grubunda yaklaşık 250 bin kişi" evlendi.

ABD'de sadece 10 eyalette çocuk evliliklerine karşı önleyici ve cezai yaptırımlar var. Eyaletlerin çoğunluğunda yaş sınırı 18. 27 eyalette ise yasalar herhangi bir yaş sınırı belirlemiyor.

Birçok eyalette "ailenin rızası" çocukların evlenmesi için istisnai durum oluşturuyor. Anne veya babanın evlilik izni başvurusu için atacağı bir imza yeterli.

Örneğin New York yasalarına göre, 14 yaşındaki bir kişi evlendirilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, New Jersey'de 1995-2012 yılları arasında, bazılarının yaşı 13'e kadar inen yaklaşık 3500 kişi evlendirildi.

New Jersey'de 15 yaşın altındaki bir kişinin evlenmesi, mahkeme izniyle mümkün.

Bu çocukların yüzde 91'i yetişkinlerle ya da kendilerinden yaşça çok büyük kişilerle evlendirilmiş.

New York'ta evlendiğimde 17 yaşındaydım. Hasidik Yahudi cemaatinden, fakir bir aileden geliyorum. Etrafımda neredeyse herkes erken yaşta evlenmişti. Hayatım için başka seçeneklerim yoktu. Ailemden biri zengin bir çocukla evlenmemi önerdi, ben de "Neden olmasın?" dedim.

Henüz bir bebektim. Korunaklı bir hayatın içinde büyümüştüm. Hiç erkek arkadaşım olmamış, kimseyle çıkmamıştım.

Ailemin neden benim için evlilik izni belgesi imzaladığını bile bilmiyordum.

Evlendiğimiz gece bir süredir fahişelerle birlikte olduğunu söyledi. Evliliğimiz süresince bana milyonlarca kez tecavüz etmiş olmalı. Ama toplu tecavüz de vardı.

Aradan 9 yıl geçti. Yine sarhoştu ve yine bana tecavüz etti. Aynaya baktığımda karşımdaki yansımayı artık tanıyamıyordum. Çocuklarımı alıp ailemin evine gittim. Her şeyi anlattım. Tecavüzler, toplu tecavüzler. Ailem o gün yıkıldı.

Betsy Layman, New York'taki Ortodoks bir Yahudi. Amerikan Washinton Post gazetesinin hikayesine yer verdiği Layman 17 yaşındayken, henüz 45 dakikadır tanıdığı bir adamla evlenmesine karar verildi.

27 yaşındayken üç çocuğuyla beraber kaçtı. Ancak evliliğinin izleri onun peşini bırakmadı. Lise mezunu ve deneyimsiz olduğu için iş bulamıyordu. Çocuklarına bakacak parası yoktu. Geçici ve yarı zamanlı işlerse faturalara bile yetmiyordu.

Sara Siddiqui 15 yaşında evlendirildi. Şimdi 36 yaşında. Babası başka bir kültürden bir erkek arkadaş olduğunu öğrendi, evlilik dışı ilişkiye girerse "ebediyen lanetleneceğini" söyleyip durdu. Bir gün sonra imam nikahı kıyarak onu kendisinden 13 yaş büyük biriyle evlendirdi.

Nevada'da bu defa resmi nikah yapıldığında 16 yaşındaydı ve 6 aylık hamileydi. 10 yıl boyunca bu evliliğe hapsedildi:

"Araba bile kullanamıyordum ve bu adamın ellerine verilmiştim. Kendime bile bakmaya hazır değilken bir kocaya ve çocuklarıma bakmaya başlamıştım."

Michelle DeMello Colorado'da Hristiyan bir ailenin kızı. 16 yaşındayken hamile kaldığı 19 yaşındaki erkek arkadaşıyla evlenmeye zorlandı. Yarattığını düşündüğü karışıklıktan sonra, evliliğine itiraz etmeye hakkı olmadığına inanıyordu.

"Ya oranın parlak fahişesi olacaktım ya da ailemin onurunu kurtarmak için herkesin olmamı istediği kız olacaktım."

42 yaşındaki DeMello, o yıllarda yasaların bu yaşta evlenmesine izin vermeyeceğini düşüyordu. Kısa süre sonra yanıldığını anladı.

ABD'deki göçmenlere destek veren Tahirih Adalet Merkezi'nin verilerine göre, 2009 ve 2011 yılları arasında 18 yaşın altında evliliğe zorlanan 3 bin kişi kayda geçti. Birçoğu, sürgün edilecekleri, öldürülecekleri ya da dayak yiyecekleri korkusuyla evlendi.

Müslümanlar, (çoğunlukla Katolik) Hristiyanlar, Hindu, Budist ve Sihler arasında çocuk evliliklerine sıklıkla rastlanıyor.

18 yaş ve altındaki evliliklerin, fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde yıkıcı etkileri var. Eğitim ve ekonomik fırsatlara erişimleri azalırken, şiddete maruz kalma riskleri artıyor.

Bu kızların kalp krizi, şeker hastalığı, kanser ve felç riski, 19-25 yaşları arasında evlenenlere göre yüzde 29 daha fazla.

Anerika'da 19 yaşından önce evlenenlerin liseyi yarım bırakma ihtimali, yüzde 50 daha çok. Üniversiteyi bitirme ihtimalleri ise 4 kat daha az. Ancak birçok eyalette, yasalara getirilen "istisnai durumlar" nedeniyle bu sorunun önü alınamıyor.

Örneğin, Virginia'da 16 yaşından sonra "özgür bırakılmış" kişilerin vakalarında istisnai olarak cezai yaptırımlar kaldırıldı.

Çocuk evliliklerinde yetişkinlere cezai yaptırım getirilmesi için New York and Maryland'de Eyalet Senatosu'na sunulan yasa tasarıları da reddedildi.