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BBC Türkçe

ABD'nin Charlotte kentinde OHAL ilan edildi

Bir siyahın ölümünün protesto edilmesi sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıkması ve bir kişinin vurularak yaralanması üzerine kentte olağanüstü hal ilan edildi.

22 Eylül 2016 12:22

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Charlotte kentinde, bir siyahın ölümünün protesto edilmesi sırasında polisle göstericiler arasında çatışma çıkması ve bir kişinin vurularak yaralanması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

43 yaşındaki Keith Lamont Scott adlı bir siyah, önceki gün polis tarafından öldürülmüştü.

Polis, Scott'ın uyarılarına rağmen elindeki silahı bırakmaması nedeniyle vurulduğunu söylüyor.

Ailesi ise silahsız Scott'ın o sırada kitap okuduğunu belirtiyor.

Charlotte'ta dün akşamı bir protesto gösteri düzenlendi. Barışçıl başlayan protestoda polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Bir gösterici vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu belirtiyor. Polis, bu kişinin sivil birisi tarafından vurulduğunu söyledi.

Çatışmalarda 16 polis yaralandı.

Polis göstericilere biber gazı kullanarak müdahale ederken, göstericiler polise şişe ve hava fişek fırlattı.

Etraftaki mağazaların camlarını kıran ve ufak yangınlara neden olan göstericilerin gazetecilere saldırdığı da bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü de ABD'nin Tulsa kentinde Terence Curtcher adlı bir siyah polis tarafından öldürülmüştü.

Emniyet yetkilileri Curtcher'ın olay sırasında silahsız olduğunu söyledi.

ABD'de özellikle son iki yıldır, polisin Afrika kökenli Amerikalılara yönelik şiddeti protestolara neden oluyor.

BBC'ye konuşan Charlotte Belediye Başkanı Jennifer Robert, protestolar sırasında yaşanan şiddet nedeniyle şoke olduğunu söyledi.

Robert, "Charlotte, toplumla polis arasında iyi ilişkilerin kurulması için çok çalışmış bir kent. Charlottelılar olarak biz bu değiliz. Bu protestoları çok hızlı bir şekilde geride bırakacağımızı, barışçıl protestolara geçeceğimizi ve diyaloğa döneceğimizi umuyorum" dedi.

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