ABD'nin çekilme kararının ardından Fransa: Suriye'de kalmaya devam edeceğiz

Suriye’de sahada ABD ile birlikte asker bulunduran Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın ani çekilme kararına tepki gösterdi. Suriye'de bulunan askeri güçlerini muhafaza etmeye devam edeceklerini ifade eden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "IŞİD’in henüz haritadan silinmediğini" belirtti.

Parly, "IŞİD’in Suriye’de sıkıştığı son bölgelerde askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini" söyledi.

ABD Başkanı Trump, IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını belirterek çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Fransız diplomatik kaynaklar ise dün, kendilerine önceden haber verilmediğini belirtmişti.