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Dünya

ABD'nin borç krizini aşması için 2 günü kaldı, liderler yine buluşamadı

Beyaz Saray toplantısına Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin başkanları katılması planlanmıştı

15 Ekim 2013 11:56

Amerikan Kongresi ülkenin borç tavanının yükseltilmesi konusunu görüşmeye devam ederken, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle yapılaması planlanan toplantı ertelendi.

Amerikan yönetiminin bütçe çıkmazı yüzünden kimi kamu hizmetlerini askıya alması üçüncü haftasına girerken, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde ekonomik felaket yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan duyuruda, "Senato'daki liderlerin, borç tavanını yükselterek hükümeti yeniden tam kapasiteyle çalışır hale getirecek bir çözüme doğru önemli ilerlemeler sağlayabilmesi için, öğleden sonra yapılması planlanan toplantının ertelendiği" kaydedildi.

Başkan Barack Obama da bugün erken saatlerde Washington'da yoksullara yemek dağıtılan bir merkezi ziyaretinde uyarıda bulundu.

Obama şöyle konuştu: "Bu hafta içinde hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'da, gerçek anlamda ilerleme kaydetmezsek ve Cumhuriyetçiler ülke için doğru olanı yapmak üzere, kendi siyasi kaygılarını bir yana bırakmaya yanaşmazlar ise, temerrüde düşmemiz olasılığı büyük. Temerrüde düşülmesi de ülke ekonomisi üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir."

Bununla birlikte Obama, Perşembe gününe kadarki mühlet içinde borç tavanının yükseltilmesi konusunda Kongre'de süren görüşmelerde "belli bir ilerleme" gözlemlediğini de ekledi.

 

Kritik gün Perşembe

 

Kongre'de 1 Ekim'de bütçe üzerine uzlaşmaya varılamayınca bazı kamu hizmetleri askıya alınmış, bazı devlet daireleri kapanmıştı.

ABD'nin Perşembe gününe kadar hükümetin borçlanma limitini artıran bir düzenleme üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Bu konuda uzlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin borçlarını ödeyemeyecek duruma düşebileceği belirtiliyor. Bu olasılık, ABD içinde ve dışında kaygı yaratıyor.

Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğu olmasına rağmen borç tavanının artırılması konusundaki önerilerine yeterli desteği bulamayabilecekleri belirtiliyor.

Daha önde Temsilciler Meclisi ile Beyaz Saray arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Cumhuriyetçiler, Obama'nın 2010'da geçirdiği sağlık reformuna fon aktarmaktan vazgeçmesi ya da kaynak aktarmayı ertelemesini isteyerek yeni bütçeye onay vermemişti.

Bütçe geçmediği için bazı kamu hizmetleri askıya alınmış, yüz binlerce memur zorunlu tatile çıkarılmıştı.

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