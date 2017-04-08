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Dünya

ABD'nin BM Temsilcisi: Haklı bir girişimde bulunduk, gerekirse daha fazlasını da yapmaya hazırız

BM Genel Sekreteri Sözcüsü: Suriye halkına daha çok zarar verecek girişimlerden kaçınılmalı

08 Nisan 2017 10:42

ABD'nin Birleşmiş Millletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'ye yapılan füze saldırısına ilişkin olarak, "Çok ölçülü ve tamamen haklı bir girişimde bulunduk. Gerekirse daha fazlasını da yapmaya hazırız, ancak bunun gerekli olmamasını umuyoruz" dedi. "ABD, kimyasal silah kullanılmasına seyirci kalmayacak" diyen Haley, "Kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD’nin ulusal güvenliği açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, BM ise, taraflara Suriye halkına daha çok zarar verecek girişimlerden kaçınma çağrısı yaparak, "Bu suçun sorumluları uluslararası hukuka ve BM kurallarına göre hesap vermelidir" ifadesini kullandı.

"Suriye halkına daha çok
zarar verecek girişimlerden kaçınılmalı"

Dünyayı tedirgin eden saldırıya ilişkin BM’den de açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter’in konuyu yakından ve endişeyle izlediğini söyledi. Kimyasal silahların Suriye’de birçok masum ve sivil insanın ölümüne yol açtığına değinen Dujarric, "Bu suçun sorumluları uluslararası hukuka ve BM kurallarına göre hesap vermelidir. Genel Sekreter, gerilimin tırmanması riskini de göz önünde bulunduruyor ve taraflara Suriye halkına daha çok zarar verecek girişimlerden kaçınma çağrısı yapıyor’ dedi.

59 füze atıldı, 20 uçak imha edildi

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Cuma sabahına karşı Suriye’de Beşar Esad’ın kontrolünde bulunan havaalanlarına gerçekleştirilen füze saldırısının yeni görüntülerini paylaştı. Doğu Akdeniz’de bulunan USS Porter gemisinden Suriye’ye 59 adet Tomahawk füzesi atıldı. Saldırıda 20 civarında savaş uçağının imha edildiği belirtildi.

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