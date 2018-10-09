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Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

Nafiz Albayrak / New York, 9 Ekim (DHA) - ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu yıl sonundan geçerli olmak üzere istifa etti

09 Ekim 2018 22:03

Nafiz Albayrak / New York, 9 Ekim (DHA) - ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bu yıl sonundan geçerli olmak üzere istifa etti.
Haley ile Beyaz Saray\'da Salı sabahı biraraya gelen Trump, Nikki Haley\'nin görevdeki performansını övdü, \"İnanılmaz bir iş çıkardı, harika bir insan\" dedi.
Başkan Trump, Haley\'nin görevde 2 yılı tamamladıktan sonra ayrılmak istediğinden daha önce bilgisi olduğunu, altı ay önce \"İki yıl sonunda ara vermek istiyorum\" dediğini aktardı.
ABD medyasında yer alan haberlerde, Haley’in 2020 seçimlerinde Trump’a karşı yarışmayacağı, Trump’ın seçim kampanyasına destek vereceği belirtildi.

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