ABD'nin BM Büyükelçisi: Esad’ın gitmesi kaçınılmaz

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın görevden alınmasının artık ABD için Suriye savaşındaki en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Daha önce Suriye liderinin devrilmesinin kendileri için öncelik olmadığını belirten Haley, CNN televizyonuna, Esad’ın gidişinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek “Esad’ın gitmesi tek öncelik değil. Yapmaya çalıştığımız şey açıkça IŞİD’i yenilgiye uğratmak. Nihayet siyasi sürece ilerlediğimizde, sonuç karmaşık olacağından, hızlı çözümler bulmak kolay olmayacak” dedi.

Siyasi çözüm sürecinde Esad’ın görevde kalamayacağına inandıklarını belirten Haley, “Eylemlerine ve duruma baktığınızda, Esad’ın yer aldığı barışçıl ve istikrarlı bir hükümet görmek zor. Bize göre rejim değişikliği yaşanacak, çünkü tüm kesimler Suriye’nin ihtiyaç duyduğu liderin Esad olmadığını görecek” diye konuştu.

Nikki Haley, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan ve Suriye hükümeti tarafından düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı öncesinde, 30 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, “Önceliğiniz artık oturup Esad’ın gidişine odaklanmak olmayacak” demişti.

"Daha fazlasını yapmaya hazırız"

Son açıklamasında Haley, ABD’nin Suriye konusunda daha fazla adım atmaya hazır olduğunu ve Başkan Donald Trump’ın Suriye’de daha fazlasını yapması gerekiyorsa yapacağını kaydetti.

ABD’nin bir diğer önceliğinin de İran’ın Suriye’deki etkisini sona erdirmek olduğunu söyleyen Haley, Rusya hakkında da sert açıklamalarda bulunarak “Ya kimyasal silah konusunu uluslararası toplumdan gizlediler, ya da Esad tarafından kandırıldılar” diye konuştu.



