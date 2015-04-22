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Yaşam

ABD'nin batı sahilleri 'mavi'ye büründü

Milyonlarca velella, uzun süren rüzgarlar sebebiyle batı sahillerine vurdu

22 Nisan 2015 00:19

Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahilleri, deniz anasına benzeyen mavi canlılarla kaplandı. Uzmanlar, "velella" adı verilen ve aslında deniz anası olmasa da oldukça benzer olan bir tür "siphonophorae"lerin sahile vurmasının rüzgarın yön değiştirmesinden kaynaklandığını, bir çevre felaketinin bu duruma sebep olmadığını açıkladı.

Açık denizde yaşayan velellalar, zehirli dokungaçlarıyla yakaladıkları planktonlarla besleniyor. Deniz yüzeyini kaplayan mavi baloncuklar gibi görünen bu canlılar, her birkaç yılda bir rüzgarlar sebebiyle karaya vuruyor ve burada hayatlarını kaybediyor.

Uzmanlar, rüzgarların uzun sürmesi sebebiyle bu baharın kuzey Pasifik'teki velellalar için oldukça kötü geçtiğini belirtiyor. 

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