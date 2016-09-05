ABD'nin başına 3 milyon dolar ödül koyduğu keskin nişancı IŞİD'e komutan oldu

ABD'nin başına 3 milyon dolar ödül koyduğu Tacikistanlı keskin nişancı Gulmurod Halimov'un IŞİD'e komutan olduğu iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, eskiden Tacikistan'da ABD'nin geçmişte eğitim verdiği özel kuvvetler biriminde albay ve keskin nişancı (sniper) olarak görev yapan, geçen yıl da IŞİD'e katıldığını açıklayan Gulmurod Halimov, örgüt tarafından Irak'ta operasyonlardan sorumlu en üst düzey komutanlığa getirildi.

ABD başına 3 milyon dolar ödül koymuştu

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD geçtiğimiz günlerde Halimov'un başına 3 milyon dolarlık ödül konduğunu açıklamıştı. Halimov'un Irak sorumlusu olarak atandığı, örgüt tarafından ABD'nin en büyük hedeflerinden biri haline gelebilir endişesiyle resmi olarak açıklanmasa da Irak'ın Al Sumaria haber ajansı Ninova vilayetindeki güvenilir bir kaynağa dayanarak bu bilgiyi teyit etti.

Al Sumaria, örgütün Irak'ın eski operasyon lideri 'Çeçen' lakaplı Ebu Ömer el-Şişani'nin temmuz ayında koalisyon saldırılarında öldürülmesinin ardından bu atamanın gerçekleştiğini yazdı.

Eğitimini, ABD'de aldı

Eylül 2015 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 1324 Nolu Başkanlık Emri ile 'Özel Eğitimli Küresel Terörist' olarak damgalanan Halimov'u geçtiğimiz şubat ayında da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yaptırım uygulanan kişiler listesine almıştı. Halikmov, ayrıca Tacikistan tarafından da 'kaçak' olarak aranıyor. Halimov, geçmişte özel savaş taktikleri konusunda eğitim almak amacıyla ABD'ye gelmiş ve Dışişlerine bağlı Diplomatik Güvenlik ve Anti-terörizm birlikleri tarafından özel olarak eğitilmişti.

Yayınladığı video ile tehdit etmişti

Halimov, Mayıs 2015'te yayımlanan 10 dakikalık bir propaganda videosunda IŞİD için savaştığını söylemiş, ayrıca Rusya, ABD ve Tacikistan'a yönelik şiddet eylemleri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Halimov'u Eylül 2015'te küresel teröristler listesine dahil etmişti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları çerçevesinde geçen şubat ayında Halimov hakkında yaptırım kararı alınmıştı. Halimov, Tacikistan'ın da aranan kişiler listesinde bulunuyor ve hakkında güvenilir bilgi temin edene 3 milyon dolar ödül vaadediliyor. Interpol de Halimov hakkında kırmızı bülten yayımlamıştı.