-ABD'NİN BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ ADAYI KENDİNİ SAVUNDU WASHINGTON (A.A) - 23.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkesinin Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği Matthew Bryza, ABD'deki Ermeni diasporasının, ''Azeri politikacılara yakın olup, Ermenistan'a karşı taraflı davrandığına'' yönelik suçlamalarıyla ilgili olarak, ''ABD Dışişleri Bakanlığındaki 22 yıllık kariyeri boyunca, kendisini ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda, ülkesini tarafsız ve adil biçimde temsil etmeye adadığını" söyledi. Türkiye'de de yakından tanınan bir isim olan, AGİT Minsk Grubunun eski eşbaşkanı Bryza, atamasının onay sürecinde Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda söz aldı. ABD'deki Ermeni lobisinin, Bakü Büyükelçiliğine atanmasına ''sert itiraz''lar yönelttiği Bryza, komitedeki oturumda özellikle Demokrat senatörler Bob Menendez ve Barbara Boxer'ın, Ermeni çevrelerin bu kaygılarını dile getirdiği bir çok sorusuna maruz kaldı. Bryza'nın aleyhinde bir süredir yoğun bir kampanya yürüten Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) adlı kuruluş, Bryza'yı, ''Azeri politikacılara yakın durmak ve Ermenistan'a karşı taraflı davranmakla'' suçluyor. ANCA'nın Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerine hitaben kaleme aldığı, Washington Times gazetesinde de hafta içinde konu edilen yedi sayfalık açıklamasında, ''Bryza'nın Washington'daki düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nde çalışan Türk eşi Zeyno Baran'ın Türk ve Azeri iş çıkarlarıyla bağlantılarının bulunduğu, Bryza-Baran çiftinin düğününün finansmanına eski bir Azeri bakanın katkı sağlamış olabileceği'' gibi birçok iddia ve suçlama yer alıyor. Bryza, komitedeki oturumda bu iddialara dair ısrarlı soruları yanıtlarken, ''ABD Dışişleri Bakanlığında 22 yıldır görev yaptığını ve tüm kariyerini ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda, ABD'yi tarafsız ve adil biçimde temsil etmeye adadığını'' vurguladı. Kariyeri boyunca, sorunların çözümü ve barış yolunda müzakereler üzerinde çok sıkı çalıştığını, özellikle Yukarı Karabağ sorunu üzerinde yoğun gayret gösterdiğini ifade eden Bryza, başarı sağlamanın tek yolunun tüm taraflara karşı adil ve tarafsız yaklaşılması olduğunun altını çizdi. Bryza, tarafsızlığını her zaman koruduğunu, bunun hem Azeri hem de Ermeni yönetimlerince görüldüğüne inandığını söyledi. -''MESLEKİ HAYATIMIZ, ÖZEL HAYATIMIZDAN AYRI''- Bakü Büyükelçiliğine aday gösterilmeden önce, ABD yönetimi tarafından kendisi ve ailesi hakkında kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü ve bu inceleme sonucunda hiç bir çıkar çatışmasının tespit edilmediğini belirten Bryza, eşi Zeyno Baran'ın mesleki başarılarından gurur duyduğunu ancak mesleki hayatlarıyla özel hayatlarını birbirinden ayrı tuttuklarını kaydetti. Bryza, Baran ile 2007 yılının Ağustos ayında İstanbul'da yaptıkları düğünün finansmanına Azerbaycan'ın eski bakanlarından Haydar Babayev'in katkı sağladığı iddialarını da kesin bir dille yalanlayarak, ''Bunlar kesinlikle doğru değil. Düğünümüze hiçbir şekilde dışarıdan bir finans katkısı olmadı, bu tamamıyla aile içinde yapıldı'' dedi. Matthew Bryza, Yukarı Karabağ sorununun askeri bir çözümünün olamayacağını, bu sorunun çözümü ve Kafkasya'ya barış ve istikrarın getirilmesinin anahtarının müzakere ve diyalog olduğunu da sözlerine ekledi.