-ABD'NİN BAĞIMSIZLIK YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI İZMİR (A.A) - 06.07.2010 - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin bağımsızlığının 234. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, İzmir'de verilen resepsiyona katıldı. Ege Serbest Bölgesi ev sahipliğinde, Uzay Kampı bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Büyükelçi Jeffrey, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurgulayarak, ABD için Türkiye'nin hem iktisadi, hem de askeri alanda önemli bir rolü olduğunu söyledi. Jeffrey, ''Türk halkı, Mustafa Kemal'in felsefesini takip ederek böyle güzel, böyle güçlü bir müttefik olan Türkiye'yi yarattı. Biz Amerikalılar olarak bu durumdan gurur duyuyoruz. Biz dostunuzuz'' diye konuştu. ABD Başkanı Obama'nın kendisini Irak Büyükelçiliğine tayin ettiğini ifade eden Jeffrey, ''Bu çok üzüntülü bir durum, çünkü işimiz burada daha bitmedi'' dedi. Resepsiyona İzmir Valisi Cahit Kıraç, ABD'li yetkililer, İzmirli iş adamları katıldı.