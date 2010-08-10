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Dünya

ABD'NİN ASKIYA ALDIĞI YARDIMI İRAN ÖNERDİ BEYRUT (A.A)

10 Ağustos 2010 20:05

-ABD'NİN ASKIYA ALDIĞI YARDIMI İRAN ÖNERDİ BEYRUT (A.A) - 10.08.2010 - ABD Lübnan ordusuna yardımı keserken, İran yardım önerisinde bulundu. ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Howard Berman, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 100 milyon dolarlık yardımın 2 Ağustosta askıya alındığını açıkladı. Berman, yardımın askıya alınmasından bir gün sonra, İsrail ile Lübnan güçleri arasında sınırda çıkan çatışmanın, kararını pekiştirdiğini söyledi. AP ajansı, ABD'nin yardımı askıya alınmasının gerekçesinin, Hizbullah'ın Lübnan ordusu üzerinde etkisi olabileceği ve verdiği silahların İsrail'i tehdit etmekte kullanılabileceği endişesi olduğunu yazdı.  Lübnan hükümeti ise, yardımın kesilmesinin "haksız" bir karar olduğunu, Lübnan ordusunun yapılanması için gösterilen, ABD'nin de desteklediği çabalara zarar verdiğini bildirdi. Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin danışmanı Muhammed Çata, "ABD ya da Lübnan'ın herhangi başka bir dostunun yapması gereken son şey; ulusal ordumuzu kurma çabalarımızı zayıflatmaktır" dedi. Çata, hükümet yetkililerinin Washington'la temasa geçerek, "Lübnan ve sınırdaki durumla ilgili tam ve daha iyi fikir sahibi olmalarını" sağlamaya çalıştıklarını belirtti. İsrail-Lübnan sınırında 3 Ağustosta çıkan çatışmalarda 2 Lübnan ve 1 İsrail askeriyle bir Lübnanlı gazeteci ölmüştü. ABD, 2006 yılından bu yana Lübnan ordusuna 720 milyon dolardan fazla yardım yaptı. -İRAN'DAN YARDIM ÖNERİSİ- Tahran yönetimi ise Lübnan ordusuna yardım önerisinde bulundu. İran'ın Beyrut Büyükelçisinin, Lübnan Genelkurmay Başkanı Jean Kahveci ile dün bir araya gelerek, Tahran'ın "Lübnan ordusunun, ülkesini savunma görevine yardımcı olacak her sahada işbirliğine hazır olduğunu" iletti.  İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın gelecek ay Beyrut'u ziyaret etmesi bekleniyor.

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