"ABD'nin asker ailelerine 'Türkiye'den ayrılın' talimatı Erdoğan'ın ziyareti öncesi bir mesajdı"

Washington’da yapılan değerlendirmelere göre, ABD'nin askeri personelin ailelerinin Türkiye’den ayrılması kararına ilişkin olarak “ABD, ülkesine gelen konuğuna, güvenli bir ülkeye sahip olmadığını en üst dereceden söylemek istedi” yorumlarının yapıldığı öne sürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı’nın önceki gün Amerikan askerlerinin Türkiye’de bulunan ailelerinin tamamının ülkeden en kısa zamanda ayrılmalarını emretmesi kafaları karıştırdı. Bu emir, geçen eylül ayında yapılan "Türkiye’den gönüllü ayrılmak isteyenler gidebilir” kararının bir üst aşamasıydı. Ancak Türkiye’de İncirlik ve diğer iki üstte bulunan Amerikan askeri personelinin 770 aile ferdini çekme kararının tam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye doğru yola çıktığı saatlerde verilmiş olması Washington’da tartışma yarattı. Salı günü Amerikalı yetkililere ısrarla kararın zamanlamasının tesadüf olup olmadığı soruldu. Aileleri geri çekme kararı neden bir hafta önce ya da önümüzdeki günlerde değil de Erdoğan yola çıktığında, hatta havada olduğu saatlerde açıklanmıştı.

"Spesifik bir tehdit yok"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, “kararı spesifik bir tehdidin tetiklenmediğini” söyledi. Cook günlük basın brifinginde “Bu karar tedbir almak için, genel resim dikkate alınarak, bölgedeki güvenlik tehditlerine bakılarak alındı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarımız da aynı kararı aldılar. Eylül ayından beri (gönüllü ayrılma izninin verildiği karar) tehditlerin artmasının bu kararın alınmasına neden olduğuna inanıyorum” dedi. Tahliyenin “çok hızlı bir şekilde yapılmasını beklediğini” de ekledi. Dışişleri Bakanlığı’ndaki toplantıda da gazetecilerin zamanlama ile ilgili ısrarlı sorularına sözcü John Kirby, “Bu kararın alınması ve zamanlaması tamamen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nden ve Türk yetkililerin Washington’a ziyaretinden bağımsız olarak yapıldı. Kesinlikle arada bir bağ yok” yanıtını verdi.

Savunma bakanının imzası

Pentagon’u yakından izleyen bir Washington kaynağı ise durumu, “Kararda Savunma Bakanı Ash Carter’in imzası görünüyor. Ama Pentagon’daki üniformalılar da Erdoğan’a en az siviller kadar uzaklar. Bu karar tabii ki birkaç gün önce veya sonraya sarkıtabilirdi. Ama yapılmadı. Çünkü ABD yönetimi içinde Erdoğan’a iyilik yapmak için kimse kılını kıpırdatmak istemiyor” sözleriyle özetledi. Bir başka ifadeyle ABD, ülkesine gelen konuğuna, güvenli bir ülkeye sahip olmadığını en üst dereceden söylemek istedi. ABD bu kararla Türkiye’deki istikrar ve güven ortamından yaşadığı endişeleri en üst derecede bütün dünyaya göstermiş oldu.

Washigton kaynakları bu kararda Erdoğan yönetimine mesafeli olan Pentagon’un başı çektiği yorumunu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Amerikalı kaynaklar daha önce Carter’ın Türkiye’nin IŞİD’le mücadelede üzerine düşeni yapmadığını düşündüğünü, İncirlik Üssü’nün geç açılması ve Rus uçağının düşürülmesinin de Pentagon’da kapıların Türkiye’nin üzerine kapatılmasına neden olduğunu anlatmıştı.