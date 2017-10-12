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Dünya

ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan çekiliyor

ABD karara gerekçe olarak örgütün "İsrail karşıtı" tutumunu göstermişti

12 Ekim 2017 22:39

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) ayrılma hazırlıklarının başlatılması talimatını verdi.

ABD'nin 31 Aralık itibarıyla örgütten resmen ayrılacağını bugün UNESCO'ya bildirdiğini açıklamasının ardından, benzer bir girişim de İsrail'den geldi.

 

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın UNESCO'dan ayrılması kararını memnuniyetle karşılayarak, İsrail'in de ABD ile birlikte UNESCO'dan çekilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermiştir" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin UNESCO üyeliğinden ayrılma kararında 'İsrail'e karşı tutunduğu tavrın etkili olduğu' ileri sürülmüştü. 

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