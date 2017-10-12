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Dünya

ABD, UNESCO'dan çekiliyor

Çekilmenin 31 Aralık itibariyle yürürlüğe gireceği belirtildi

12 Ekim 2017 19:16

ABD, Birleşmiş Milletler’in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan çekiliyor. ABD karara gerekçe olarak örgütün "İsrail karşıtı" tutumunu gösterdi.

ABD'den yapılan açıklamaya göre, çekilmenin 31 Aralık 2017 itibariyle yürürlüğe gireceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO’nun İsrail karşıtı tutumunun ABD’de endişe uyandırdığı ve örgütte yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi. ​

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