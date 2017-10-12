ABD, UNESCO'dan çekiliyor

ABD, Birleşmiş Milletler’in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan çekiliyor. ABD karara gerekçe olarak örgütün "İsrail karşıtı" tutumunu gösterdi.

ABD'den yapılan açıklamaya göre, çekilmenin 31 Aralık 2017 itibariyle yürürlüğe gireceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO’nun İsrail karşıtı tutumunun ABD’de endişe uyandırdığı ve örgütte yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi. ​