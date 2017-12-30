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Dünya

ABD’nin ardından İsrail de UNESCO’dan ayrılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) "İsrail’i eleştiren bildirgeleri nedeniyle" ayrılma kararı aldı

30 Aralık 2017 20:23

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü\'nden (UNESCO) \"İsrail’i eleştiren bildirgeleri nedeniyle\" ayrılma kararı aldı. 
UNESCO Şefi Audrey Azoulay, İsrail\'in kendilerini, Cuma günü resmi olarak 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ayrılacağına ilişkin bilgilendirdigini açıkladı. Azoulay yaptığı açıklamada, “Ülkelerin, örgütün etkinliklerine ilişkin sorunları, örgüt dışında değil örgüt içinde çözeceklerine inandığım için bundan büyük üzüntü duyuyorum” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Natenyahu geçen Cuma İsrail’in UNESCO elçisi Carmel Shama Hacohen’e resmi olarak örgütten ayrılacaklarına dair başvuru yapması talimatını vermişti. ABD’de birkaç ay önce İsrail karşıtlığı nedeniyle UNESCO’dan 2019 itibariyle ayrılacağını duyurmuştu.

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