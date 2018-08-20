ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne seyir halindeki araçtan ateş edildi

ANKARA\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, ABD Büyükelçiliği binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet etti.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşte, kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet etti. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



ABD ELÇİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer saldırıya ilişkin “Bu sabah erken saatlerde elçiliğimize yönelik bir \'güvenlik hadisesi\' yaşanmıştır. Her hangi bir yaralanma yok ve detayları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı destekleri için teşekkür ederiz\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camdan görüntü

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera:Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)