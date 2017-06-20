ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’ne gökkuşağı bayrağı

Onur Haftası nedeniyle ABD Ankara Büyükelçiliği'ne gökkuşağı bayrağı asıldı.

ABD'li Büyükelçi John Bass gökkuşağı bayrağının asılmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

John Bass, paylaşımında "Bu yıl Onur Haftası dolayısıyla Ankara’daki rezidansımız ve büyükelçilikte bu bayrağı yükseltmekten bir kez daha onur duyuyorum. Bayrağın renkleri bize farklılıklardaki gücü, insan haklarının evrenselliğini ve herkes için geçerli olduğunu hatırlatıyor" ifadeleri yazdı.