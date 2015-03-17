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Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Suriye krizinin çözümü rejimle müzakereyi gerektirecektir

John Kerry'nin 'Suriye rejimiyle müzakere etmek zorundayız' sözleriyle ilgili açıklama yapıldı

17 Mart 2015 19:10

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Suriye rejimiyle müzakere etmek zorundayız" diyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin sözlerine gelen tepkiler üzerine Twitter'dan bir açıklama yayımladı.

ABD Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda şöyle denildi:

"ABD hükümeti tutarlı bir tutum sergilemiştir. Suriye’deki krizin tek çözümü, Cenevre prensiplerine uygun bir siyasi uzlaşmadır. Ve siyasi bir çözüme ulaşma, rejimin temsilcileriyle bir noktada müzakereyi gerektirecektir."

"ABD’nin konumu nettir ve değişmemiştir" denilen açıklamada ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'nin, "Suriye’de Esad için bir gelecek yoktur. Binlerce insanını öldüren birinin, ülkenin geleceğinde rol alma meşruiyeti yoktur" şeklindeki sözlerine yer verildi.

 

Kerry ne demişti

 

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Esad rejimiyle "eninde sonunda müzakere etmek zorunda olduklarını" söylemişti.

Kerry'nin "Esad'in gelip bunu yapması (müzakerelere girmesi) için uğraşıyoruz ve bunun olması için de onun üzerinde çeşitli türlerden artan baskı oluşturmak gerekebilir. Bu baskıyı meydana getirmeye yardımcı olabilecek adımları değerlendirmekte olduğumuzu insanlara çok net ifade ettik" şeklindeki sözleri ABD'nin Suriye politikasında değişiklik şeklinde algılanmış ve Türkiye dahil birçok ülkenin sert tepkisini çekmişti.

 

Psaki: Esad için herhangi bir gelecek olamaz

 

Gelen tepkilerin ardından Kerry'nin sözlerine açıklık getirmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki,"Suriye'de uzun süredir siyasi çözümü savunduklarına değinen Psaki, "Dışişleri Bakanı Kerry ve yönetimden çok sayıda kişinin birçok kez söyledikleri gibi Suriye'deki insanların acılarını sona erdirmenin tek yolu Cenevre ilkeleri ile uyumlu gerçek siyasi çözümden geçiyor. Esad rejiminden temsilcilerin de bu sürecin bir parçası olması kaçınılmaz. Ama Bakan Kerry'nin sözünü ettiği taraf Esad'ın kendisi olamaz, asla olamaz" demişti.

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