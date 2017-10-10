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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize kuyruğu

Can Mert ŞİMŞEK/ ANKARA, (DHA)- ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize almaya gelen vatandaşlar görüşme yapmak için uzun süre bekledi

10 Ekim 2017 16:33

Can Mert ŞİMŞEK/ ANKARA, (DHA)- ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından, ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği önünde vize almaya gelen vatandaşlar görüşme yapmak için uzun süre bekledi.
ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği ve konsolosluklarında dün Kristof Kolomb Günü (Columbus Day) dolayısıyla kapalı olmasının ardından bugün daha önce vize görüşmesi için randevusu olan kişiler sabahın erken saatlerinde elçilik önüne geldi.
Türk vatandaşlarının yanı sıra başka ülke vatandaşları da vize görüşmesi için elçilik binasına sırayla alınarak görüşmelerini yaparken, kameralara röportaj vermekten kaçındılar.
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