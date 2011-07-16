-ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM ANKARA (A.A) - 16.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Türkiye ziyareti, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binası önünde protesto edildi. Büyükelçilik binası önünde bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, ''Emperyalistler, İşbirlikçiler, Ne Büyük Ortadoğu Projeniz Ne Genişletilmiş Ortadoğu Projeniz Ne de Yeni Sevr Planınız Asla Hayat Bulmayacak'' yazılı döviz açtı. Halkın Kurtuluş Partisi İl Başkanı Sait Kıran, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Clinton'un Türkiye ziyaretinin nedeninin ''Libya Temas Grubu 4'üncü Dönem Toplantısı'' olarak göründüğünü ancak asıl nedenin ''Füze Kalkanı Projesi''ni Türkiye'ye kabul ettirmek olduğunu öne sürdü. Söz konusu projenin Türkiye ile İran'ın arasını açacağını savunan Kıran, ''ABD planlarını bir bir uygulamaya çalışıyor, 'Büyük Orta Doğu Projesi, Genişletilmiş Orta Doğu Projesi, Yeni Sevr' diyerek. Bu projelerin hiçbirisi halkların çıkarına hizmet etmiyor. Sadece ABD ve AB emperyalistlerinin aşağılık çıkarlarının hayata geçirilmesine hizmet edecek'' diye konuştu. Basın açıklamasının ardından bir süre çeşitli sloganlar atan gurup, daha sonra dağıldı.