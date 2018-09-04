ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: İdlib'e saldırı, Suriye'deki krizi tırmandırır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiği'nden yapılan açıklamada "Suriye rejiminin İdlib'e saldırısı Suriye'deki krizi tırmandırır" uyarısı yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye ile Angajmandan Sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'le görüştü.

Özel Temsilci Büyükelçi Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmişti. Çavuşoğlu ve Akar ile yapılan görüşmelerde, ABD ile Suriye konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtildi.

Görüşmeyle ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. "İdlib'e saldırı, Suriye'deki krizi tırmandırır" uyarısının yapıldığı açıklamada "James Jeffrey olası İdlib operasyonuyla ilgili endişelerini iletti. İdlib'e saldırı Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ihtimalini riske atar. Jeffrey, Suriye mağdurlarına yaklaşımından ötürü Türk Hükümeti ve halkına tekdirlerini sundu" denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: