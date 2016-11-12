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BBC Türkçe

ABD'nin Afganistan'daki en büyük üssünde patlama: 4 ölü

ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri tesisi olan Bagram hava üssünde büyük bir patlama oldu, en az dört kişi hayatını kaybetti.

12 Kasım 2016 15:04

ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri tesisi olan Bagram hava üssünde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti.

Bölge valisi Hacı Şukur, BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamada en az 14 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban, saldırıyı intihar bombacılarından birinin düzenlediğini belirtti. Patlama, yemekhanede meydana geldi.

Afganistan'ın en iyi korunan yerlerinden birine düzenlenen bu saldırı, üste büyük bir güvenlik açığı olduğuna işaret ediyor.

Başkent Kabil'in hemen kuzeyinde bulunan Bagram, 14 yıldır ABD önderliğindeki güçlerin ve NATO'nun ana askeri üssü ve havaalanı olarak kullanılıyordu.

Yerel yönetimin sözcüsü Abdul Velid Sadıki, AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırganın üsse işe gelen diğer çalışanların arasına karışarak, yürüyerek sabah saatlerinde giriş yaptığını söyledi.

Sadıki, "Kurbanların kimliği henüz tespit edilmedi. Ancak saldırganın, üste çalışan Afgan işçilerden biri olduğunu biliyoruz" dedi.

Patlama, üste bulunanlar ABD'de kutlanan Gaziler Günü törenine katılmak üzere toplandıkları sırada meydana geldi.

Bagram üssünde birkaç kademeli güvenlik ve kontrol noktaları bulunuyor. Bu nedenle, tesisin dış kapılarının önünde daha birkaç saldırı meydana gelmiş olsa da içinde patlama yaşanması sık rastlanılan bir durum değil.

ABD'nin Afganistan'daki güçlerinin Komutanı Orgeneral John W. Nicholson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi ancak hayatını kaybedenlerin uyruğuna ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mucahid ise saldırının "ABD'li işgalcilerde büyük can kaybına yol açtığını" öne sürdü.

Aralık ayında, Taliban üyesi bir intihar bombacısı, Bagram yakınlarında bir köyde motosiklete binen ABD askerlerini hedef almış ve saldırıda altı asker hayatını kaybetmişti.

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