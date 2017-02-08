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BBC Türkçe

ABD'nin AB Büyükelçisi adayı: Yunanistan, Euro Bölgesi'nden çıkmalı

ABD'nin AB Büyükelçisi olarak atanmayı bekleyen Ted Malloch, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğini söyledi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

08 Şubat 2017 21:10

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olarak atanmayı bekleyen Ted Malloch, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğini söyledi.

Yunan SKY televizyonuna konuşan Malloch, "Yunanistan'ın AB ve IMF 'nin hazırladığı tasarruf programlarının Yunan halkını dize getirdiği halde Yunanistan'ı iflasın eşiğinden kurtaramadığını, yüklü borcunun yönetilemez hale geldiğini ve Yunan ekonomisini kurtarma programlarının başarısız olduğunu" belirtti.

Malloch, "Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden kendi isteğiyle ayrılarak parası Drahmi'ye geçmesi daha gerçekçi olacak" dedi.

Donald Trump, seçim kampanyası sırasında İngiltere'nin AB'den çıkmasına (Brexit) destek vermişti.

Ted Malloch'un son açıklaması ise Atina ve Brüksel'de Trump'ın AB'nin dağılmasını istediği yolundaki senaryolar konuşulur oldu.

Şimdi Yunanistan'ın; Avrupa Merkez Bankası, Eurogroup ve IMF ile arasındaki zorlu müzakerelerin de çıkmaza girip girmeyeceği tartışılıyor.

Yunanistan'ın iflastan kurtulabilmesi için 320 milyar Euro olan yüklü borcunun hafifletilmesi ya da yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkati çeken Malloch, "Ancak görüyorsunuz ki IMF'nin bu önerisi Almanya gibi AB ülkelerinden kabul görmüyor" dedi.

Malloch ayrıca Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmeden önce Twitter hesabı üzerinden "Yunanistan'ın Euro içinde kalmakla zaman kaybettiğini" yazdığını anımsattı ve Yunanistan'ın er ya da geç Euro Bölgesi'nden çıkmak zorunda kalacağına inandığını söyledi.

Öte yandan Malloch, yalnız Yunanistan'ın değil, AB'nin geleceği konusunda da oldukça karamsar bir tablo çizdi.

Malloch, "...Önümüzdeki yıllarda Euro zaten çökecek, AB ise bugünkü gibi olmayacak. 4-5 vitesli bir Avrupa olacak" diye konuştu.

Ted Malloch, bundan bir sure önce de, kendisinin "ABD Büyükelçisi olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasında rol oynadığını" söylemişti.

Malloch'un AB hakkındaki bu görüşleri, AB ülkeleri arasında tedirginlik yaratırken, Muhafazakâr Avrupa Halk Partileri grubunun başkanı Manfred Weber, AB Komisyonu Başkanı Jean Claud Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a ilettiği mektubunda, " AB'ye, değerlerine ve Euro Bölgesi'ne inanmayan birisinin AB'ye büyükelçi olarak gelmesinin önlenmesini" istedi.

Bu çerçevede bazı Avrupa ülkeleri Malloch'un AB'ye ABD temsilcisi olarak gelmesini veto etmeye hazırlanırken, bu kampanyayı başlatan Weber, "AB ülkeleri, bir yandan Rusya'nın tehditleri, diğer yandan Türkiye'nin baskıları ile uğraşırken şimdi de ABD'nin AB karşıtı bu yeni söylemleri karşısında kenetlenmelidir" şeklinde konuştu.

Malloch'un AB Büyükelçisi olarak atanabilmesi için Amerikan Kongresi'nin de onayı gerekiyor.

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