ABD'nin 5'inci Filo Komutanı evinde ölü bulundu

ABD Donanması Deniz Harekât Komutanı Amiral John Richardson, 5'inci Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'in Cumartesi günü Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğunu açıkladı. Richardson "Stearney ailesi, 5'inci Filo ekibi ve tüm donanma için bu yıkıcı bir haber. Scott Stearney çok sayıda madalyası olan bir donanma savaşçısıydı" dedi. Olayın bir cinayet olduğundan şu anda şüphelenilmediğini belirten Richardson, başlatılan soruşturmada Donanma Cezai Soruşturma Servisi'nin Bahreyn İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Görev sahası içinde Basra Körfezi, Umman Denizi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun bulunduğu 5'inci Filo'nun komutanlığını Tuğamiral Paul Schlise'in üstlendiği açıklandı.

ABD'nin Chicago kentinde dünyaya gelen Stearney, Notre Dame Üniversitesi iktisat bölümünden lisans derecesini aldıktan sonra 1982 yılında donanmaya girmiş ve Ulusal Savunma Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almıştı. FA-18 Hornet uçağı kullanan ve ABD hava filosunda birçok operasyona katılan Stearney, Afganistan'ın Kabil kentinde de Birleşik Görev Gücü 435 içerisinde kurmay başkanı olarak yer almıştı.