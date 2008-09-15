ABD'nin 1 numaralı komutanı

Kafkasya’daki kritik günlerin tam ortasında Türkiye krizin önde gelen oyuncularından ABD’nin bir numaralı komutanını ağırlıyor.



ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen dün Başbakan Erdoğan ile biraraya geldi. 1 saat 10 dakika süren görüşme son dönemde ABD gemilerinin peşpeşe geçtikleri İstanbul Boğazı kıyısındaki Başbakanlık Dolmabahçe Sarayı Çalışma Ofisinde gerçekleşti.



NATO, Akdeniz’de terörle mücadele ve uluslararası kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla Active Endeavour (Aktif Çaba) harekâtı yürütüyor. Harekât kapsamında ABD ve diğer NATO ülkelerinin gemileri Akdeniz’de devriye görevleri yapıyor.

ABD yönetimi, Active Endeavour harekatının bir benzerini Karadeniz’de yürütebilmek için Ankara’ya uzun zamandır baskı uyguluyor. Montrö Sözleşmesinin “sulandırılmasından” kaygı duyan Ankara ise buna karşı çıkıyor.

Türkiye, ABD baskısını asgari seviyeye indirmek amacıyla tek taraflı olarak Blacksea Harmony (Karadeniz Uyum) Harekatını devreye soktu. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı savaş gemleri Karadeniz’in ulaslararası sularında 2 yıldır düzenli devriye görevleri icra ediyor.



Oramiral Mullen bugün de Cumhurbaşkanı Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüşecek. Mullen ve Başbuğ, Ankara görüşmesi öncesinde NATO Askeri Komite Toplantısı için haftasonu Sofya’da da buluşmuştu. Ankara ise Oramiral Mullen’e PKK’ya yönelik operasyonlarına 1 yıldır istihbarat katkısı sağlayan ABD’nin, aynı katkıyı önümüzdeki dönemde de sürdürmesi beklentisini iletecek.

