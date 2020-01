ABD'lilerin yaratılış inancı

Houston'daki Rice Üniversitesi'nden Elanie Howard Ecklund, American Association for the

Advancement of Science (AAAS) adlı bilim kuruluşunun yıllık toplantısında ABD halkının evren ve

insanın yaratılışına ilişkin inançlarıyla ilgili anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 9,5'i evrenin

ve insanın Tanrı ya da üstün bir güç tarafından

yaratılmadığı görüşünde.

Yüzde 48,8'lik bir kesim Tanrı'nın evreni, Dünya'yı ve insanları yarattığına ya da en azından yaratım

sürecinde etkisi olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 7,1'i ise her şeyin üstün bir gücün

tasarımıyla oluştuğuna inanıyor. Yüzde 5,4'lük bir kesim Tanrı'nın evreni ve Dünya'yı yarattığına

inanırken, insan da dâhil diğer canlı türlerinin oluşumunda ise rolü olmadığı kanısında.

Sosyolog Ecklund, araştırma için 17 bin kişiyle anket yaptığını, bu kişilerin 10 bininin sorulara yanıt

verdiğini açıkladı.