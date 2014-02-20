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Yaşam
Deutsche Welle

ABD'lilerin yaratılış inancı

Yapılan bir ankete göre, ABD’lilerin yüzde 9,5’i evrenin ve insanın Tanrı tarafından yaratılmadığına inanıyor.

20 Şubat 2014 21:45

Houston'daki Rice Üniversitesi'nden Elanie Howard Ecklund, American Association for the
Advancement of Science (AAAS) adlı bilim kuruluşunun yıllık toplantısında ABD halkının evren ve
insanın yaratılışına ilişkin inançlarıyla ilgili anketin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre, ABD halkının yüzde 9,5'i evrenin
ve insanın Tanrı ya da üstün bir güç tarafından
yaratılmadığı görüşünde.

Yüzde 48,8'lik bir kesim Tanrı'nın evreni, Dünya'yı ve insanları yarattığına ya da en azından yaratım
sürecinde etkisi olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 7,1'i ise her şeyin üstün bir gücün
tasarımıyla oluştuğuna inanıyor. Yüzde 5,4'lük bir kesim Tanrı'nın evreni ve Dünya'yı yarattığına
inanırken, insan da dâhil diğer canlı türlerinin oluşumunda ise rolü olmadığı kanısında.

Sosyolog Ecklund, araştırma için 17 bin kişiyle anket yaptığını, bu kişilerin 10 bininin sorulara yanıt
verdiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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