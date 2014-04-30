ABD'liler, ülkelerinin dünya sahnesindeki rolünün azalmasını istiyor

The Wall Street Journal ve NBC News'in gerçekleştirdiği bir ankete katılan yüksek sayıdaki ABD'li, ülkelerinin Rusya ile restleşmelerin yaşanmasına rağmen dünya sahnesindeki rolünün azalmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıllara oranla büyük farklılık gösteren ankete katılanların neredeyse yarısı dünya sahnesinde daha az görünmek isterken, katılımcıların beşte biri daha aktif olunması gerektiğini savundu.

Anket sonuçlarından önce Salı günü ABD başkanı Barack Obama, Rusya'nın AB ve ABD yaptırımlarına rağmen anlaşmayı çiğneyerek Ukrayna'da karışıklık yaratmaya devam ettiğini duyurmuştu. Rusya yanlısı militanlar Ukrayna'nın doğusunda daha fazla kontrol sağlarken, uydudan elde edilen resimler Rusya'nın onbinlerce askerini çekmeye yönelik bir hareketinin olmadığını gösterdi.

Anket aynı zamanda Obama'nın dış politikasının halk arasında yüzde 38 onay aldığını göstererek başkanlık süresi boyunca en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Barack Obama ise 4 ülkeyi ziyaret ettiği Asya gezisinin son durağı olan Filipinler'de Pazartesi günü gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "önce diplomasi" yaklaşımını savundu.

Obama, "Askerlerimize ve bütçemize çok ağır bedellere mal olan on yıllık bir savaş döneminden geçmemize rağmen neden herkes hala bu kadar askeri güç kullanmaya meraklı? Ve bu eleştirmenler askeri güç kullanılması durumunda nasıl bir başarı yakalanacağını düşünüyor?" dedi.

Tennessee senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, "Bir haftalık konuşmadan sonra hükümetin Rusya'nın gözle görülür ihlallerine ellerine vurmanın dışında bir karşılık vereceğini umuyordum" diyerek daha sert bir tepki beklediğini belirtti.

Anket sonuçları halkın dış siyasette girilen çıkmazları onaylamadığını ve ekonomik sistemin kendilerine karşı işlediğini düşündüğünü gösterdi. ABD'nin dünya sahnesinde daha az rol oynaması gerektiğini savunan yüzde 47'lik kesim 1995, 1997 ve 2001 yıllarında yapılan benzer anketlerden daha yüksek bir oranı ortaya koydu.

Pew Research Center tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre ise ABD'lilerin yüzde 53'ü uluslararası arenada ülkenin kendi işine bakması gerektiğini ve diğer ülkelerin işlerine karışmaması gerektiğini savundu. Bu rakam 1964 yılında yüzde 20 ve 1995 yılında yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.

Anket aynı zamanda ABD'de siyasi kararların birçoğunu açıklamaya yetiyor; Obama'nın Libya'da askeri müdahaleye öncülük yapmaya yanaşmaması, Kongre'nin Suriye'de askeri güç kullanımını reddetmesi ve daha sınırlı bir dış politika savunan senatör Rand Paul'un siyasi arenadaki yükselişi gibi gelişmeler bu olaylardan bazıları.

Obama'nın Ukrayna konusuna yaklaşımına onay ise ankette yüzde 37 olarak gerçekleşirken, Mart ayında yapılan bir ankette bu rakam yüzde 43 olmuştu. Fakat aynı zamanda ankete katılanların çoğunluğu dış politikanın genelinde Obama'nın "dengeli" bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Ankete Arizona'dan katılan Melissa Western, Obama'nın dış politikasını "cansız" diyerek tanımladı.

2012 yılında Mitt Romney'e oy veren Western, "Savaşa girin demiyorum ama sanki çok fazla boş tehdit savuruyor gibi. Onu ciddiye almak zor" dedi.

Arkansas'dan ankete katılan Demokrat Parti destekçisi Dora Lovett ise Obama'nın yerel gelişmelere dış gelişmelerden daha çok odaklanması gerektiğini ifade ediyor. Dış yardımı örnek veren Lovett, "Sanki bizim için yaptığından daha çok şeyi onlar için yapıyor" dedi.

Obama'nın her ne kadar dış politikadaki liderlik onayı düşmüş olsa da genel olarak halk tarafından desteği yüzde 41'le en düşük seviyeyi gördüğü Mart ayından bu yana yüzde 44'e yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 48'i küreselleşmenin ABD ekonomisi için kötü olduğunu düşünürken, küreselleşmeye pozitif bakanların oranı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 46'sı serbest ticaret yanlısı bir aday destekleyeceğini, yüzde 48'i ise serbest ticaret karşıtı bir adaya oy vereceğini belirtti.

Ayrıca anket 2016 yılı başkanlık seçimlerine dair de bazı fikirler verdi. Katılımcılar 2016 yılında başkan adayı olması muhtemel Hillary Clinton'un diğer iki potansiyel Cumhuriyetçi adaydan açık ara daha fazla desteklendiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 48'i Clinton'u pozitif algılarken yaklaşık yüzde 32 negatif cevap verdi. Florida Valisi Jeb Bush ve senatör Paul daha negatif algılanıyor. Jeb Bush yüzde 21 destek görürken, yüzde 31'lik kesim Bush'u reddetti. Paul ise yüzde 23 olumlu ve yüzde 25 olumsuz oy aldı.