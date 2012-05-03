'ABD'liler Türkiye'nin demokratik özerkliğe karşı çıkmasına şaşırdı'

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Washington yönetiminin Türkiye’den anadil, uzun tutukluluk süresi ve demokratikleşme konularında beklentileri olduğunu belirtti. ABD’lilerin demokratik özerkliğe Türkiye’nin karşı çıkması karşısında şaşırdıklarını söyleyen Kışanak, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin Suriye politikasından rahatsız olduğunu vurguladı.

Kışanak, 22-30 Nisan tarihleri arasında BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür’le birlikte yaptıkları ABD ziyaretindeki izlenimleriyle ilgili Cumhuriyet ve Radikal gazetelerine bilgi verdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon ile bazı senatörler ve düşünce kuruluşları ile görüştüklerini anlatan Kışanak, ABD yönetimindeki en önemli değişimin, Kürt sorununun çözümüne bakış açısında olduğunu belirterek şunları söyledi: “ABD Kürt sorununu çok iyi anlamış. Eskisi gibi ‘şiddet meselesi’ olarak bakmıyorlar. PKK’nin Kürt sorununun önemli bir parçası olduğunu, Kürt sorunu çözülecekse PKK’nin de bununla birlikte çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. ABD büyük fotoğrafın tamamını daha iyi görmeye başlamış. Yansıtıldığı gibi görüşmelerde PKK çok az az yer tuttu.”

'Demokratik özerkliğe Türkiye'nin karşı çıkmasına şaşırdılar'

Kışanak, yaptıkları görüşmelerde ABD’lilerin, BDP’nin Kürt sorununa çözüm olarak önerdiği “demokratik özerkliğe” Türkiye’nin karşı çıkmasına şaşırdıklarını söyledi. ABD’de eyalet sistemi olduğuna dikkat çeken Kışanak, “Biz eyalet bile önermiyoruz. Federasyondan bile daha düşük profilli bölgesel yönetim istediğimizi anlattık. Ancak onlar Türkiye’de devletin neden bu düzenlemeye karşı çıktığını anlayamadılar. Kürt sorunun barışçıl çözümü de dahil olmak üzere, Türkiye’den demokratikleşme taleplerinin olduğunu ifade ettiler” görüşünü dile getirdi.

Bu çerçevede tutuklu milletvekili sorunun da gündeme geldiğini kaydeden Kışanak, ABD’li yetkililerin bu konudaki gelişmeleri ve yaşananları “tahminlerinin” de ötesinde çok yakından izlediğini kaydetti.

'Beklentileri var'

ABD’nin yeni anayasa hazırlanması öncesinde, BDP’nin “yol temizliği” olarak ifade ettiği demokratikleşmeye dönük yasal düzenlemeler konusunda adım atmasını ve milletvekillerinin de serbest bırakılması gerektiği görüşünde olduğunu ifade eden Kışanak, “Özgürlükçü anayasa yapılması konusunda beklentileri var. Yol temizliği meselesi çok gündemde. Şimdiye kadar AB’nin dile getirdiği demokratikleşme, anadil, yerelleşme gibi konuları bu kez ABD de dile getirdi ve bir beklenti içerisinde. Uzun yıllardır diplomatik temas kurduğumuz ABD bu konuları birinci madde olarak ele almazdı. Ama gördük ki ABD artık Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda bir beklenti içerisinde. Böyle bir süreçte, Türkiye’nin mevcut problemli yerde durmasının sıkıntı olduğunu net bir dille ifade ettiler. Kürt sorununun barışçıl çözümü de dahil olmak üzere, Türkiye’den demokratikleşme taleplerinin olduğunu ifade ettiler’’ diye konuştu.

'ABD Suriye'nin politikasından rahatsız'

Kışanak, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin Suriye konusunda bu kadar “yüksek profilli ve sert söyleme” dayalı politikasını kaygıyla izlediğini ifade etti.

Kışanak, Suriye konusuyla ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’nin bu kadar yüksek profil ve sert söyleme dayalı politikası kaygı ile izleniyor. ‘Türkiye rol oynasın ama bu olumlu bir rol olsun, sorunu büyütmekten çok katkı olsun’ beklentisi var. Suriye’de işin çok zor olduğunun farkındalar. Beklentiler muhalefetin biraz güçlenmesi yönünde. Kürt muhalefetinin dışlanmamasını ve sürece dahil edilmesini talep ettik. Katkı yapmak istediğimizi, rol üstlenebileceğimizi söyledik.”