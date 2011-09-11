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Dünya

ABD'liler 11 yıl sonra aynı yerde aynı saatte toplanacak

ABD’liler bugün ülke topraklarında yaşanan tarihin en büyük terörist saldırısının 10’uncu yıldönümünde anma törenleri için bir araya gelecek.

11 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD’liler bugün ülke topraklarında yaşanan tarihin en büyük terörist saldırısının 10’uncu yıldönümünde anma törenleri için bir araya gelecek. ABD’nin her köşesinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde de 11 Eylül’de hayatlarını kaybedenler için anma törenleri düzenlenecek. Törenler öncesinde güvenlik tedbirleri artırıldı.




Kaçırılan uçaklardan birinin, 11 Eylül 2001’de, Dünya Ticaret Merkezi’nin ilk kulesine çarptığı anda, yani yerel saatle 8.46’da yapılacak saygı duruşuyla başlayacak anma törenleri, saldırılarda ölen yaklaşım 3000 kişinin adlarının tek tek okunmasıyla devam edecek.


“Sıfır noktası”ndaki bu törene Başkan Barack Obama ve selefi George W. Bush'un da katılması bekleniyor.



New York'ta güvenlik alarmı


Ülkenin “güvenilir”, ancak “doğrulanmamış” yeni bir terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu açıklanmasının ardından güvenlik güçleri, bugün düzenlenecek törenler öncesinde Washington ve New York'ta yüksek alarmda bekletiliyor.


Manhattan'da sokak, tünel ve köprülerde güvenlik kontroller artırıldı.


Başkan Obama'nın New York'taki törenin yanı sıra saldırılara hedef olan Pentagon ve Shanksville'i ziyaret etmesi bekleniyor.



"Bin Ladin'in evinden saldırı planları çıktı"


11 Eylül saldırılarının yıldönümünde yeni terör saldırıları yapılacağı yönünde istihbarat alındığı açıklanmıştı.


ABD’li yetkililer, terör tehdidi bilgisinin, Mayıs ayında Pakistan'da öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in evinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere dayandığını kaydetmişti.

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