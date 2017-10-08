"ABD'liler 11 Eylül’ün ardından tarihî eserleri 'himayeleri' altına aldılar; aynı işi biz niye yapmayalım?"

Tarihle ilgilenen HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, "Amerikalılar ve İngilizler 11 Eylül’ün ardından 'teröre son vermek' ve 'barış sağlamak' maksadıyla asker gönderdikleri başka ülkelerde daha önce yağma edilmiş olan tarihî mekânları, müzeleri ve eserleri “himayeleri” altına aldılar" dedi. Bardakçı, "Aynı işi biz niye yapmayalım?" diye sordu.

Bardakçı'nın HaberTürk'te "İdlib’de, Kur’an’da bahsi geçen bazı peygamberlerin anlatıldığı 20 bin kadar tablet de himayemize muhtaç!" başlığıyla (8 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Amerikalılar ve İngilizler 11 Eylül’ün ardından “teröre son vermek” ve “barış sağlamak” maksadıyla asker gönderdikleri başka ülkelerde daha önce yağma edilmiş olan tarihî mekânları, müzeleri ve eserleri “himayeleri” altına aldılar...

Aynı işi biz niye yapmayalım? İdlib’e gitmek üzere bulunan ve bu yazıyı okuduğunuz sırada bölgeye belki de girmiş olan birliklerimiz sadece İdlib’i değil, Tel Mardih’teki müzede yokolma tehlikesi altında bulunan eserleri de dünya uygarlık tarihini korumak maksadıyla Suriye’deki vaziyet düzelene kadar “himayemiz” altına alamazlar mı?