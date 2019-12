-ABD'Lİ BAKANDAN TÜRKİYE'YE SICAK MESAJLAR: WASHINGTON (A.A) - 15.03.2011 - ABD Ticaret Bakanı Gary Locke, Türkiye ile ABD arasında "zaten güçlü olan bağları daha da derinleştirmeye yardım etmek için çok daha fazlasını yapmak gerektiğini" belirterek, ABD hükümetine bağlı Ticaretin Teşviki Koordinasyon Komitesi'nin, Türkiye'yi "öncelikli pazar" olarak tanımladığını ve Amerikan petrol-gaz ve yenilenebilir enerji şirketleri olmak üzere iki ticari misyon heyetini bu yıl Türkiye'ye göndermeyi planladıklarını" söyledi. Locke, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Center for American Progress adlı düşünce kuruluşunun Washington Marriott Oteli'nde düzenledikleri ''Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek'' konulu toplantıda konuştu. Konuşmasında Türkiye ve ABD'nin, bir dizi konuda on yıllardır yakın stratejik ortak olduğunu belirten Locke, Irak, Afganistan ve Pakistan'daki istikrar çabalarına da dikkati çekti. Ayrıca, iki ülkenin aralarında derin kültürel bağlar inşa ettiğini, her yıl binlerce Amerikalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, çok sayıda Türk ve onların torunlarının ABD'ye gelerek, ülkenin zengin ve çeşitlilik içeren dokusunu güçlendirdiğini ifade eden Locke, 12 binden fazla Türk öğrencinin ABD'de eğitim gördüğüne dikkati çekti. Locke, Türkiye ve ABD'nin ekonomik alandaki işbirliğinin her geçen yıl önemini daha da artırdığını, geçen yıl ikili ticaretinin, bir önceki yıla oranla yüzde 40 artarak yaklaşık 15 milyar dolarla iki ülke ticaretinin en üst seviyesini oluşturduğunu anlattı. Türkiye'nin küresel finansal krize karşı gösterdiği etkileyici direncin bu düzeyin yakalanmasına katkı sağladığını belirten Locke, ancak iki ülke arasında hala hayata geçirilememiş büyük potansiyelin bulunduğunu kaydetti. -"TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PAZAR"- Aralık 2009'da ABD Başkanı Barack Obama ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, iki ülkenin ekonomik bağlarını güçlendirmek için başlatılan Stratejik, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mekanizması adlı yeni stratejik çerçevenin önemli bir mekanizma olduğunu vurgulayan Locke, çerçevenin ilk toplantısının, geçen yıl Ekim ayında ABD tarafından kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk ile Türk tarafından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın eşbaşkanlığında Washington'da düzenlendiğini hatırlattı. Toplantıda, iki ülkenin iş dünyası arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve inovasyonun geliştirilmesine odaklandıklarını ifade eden Locke, bu kapsamda, yenilenebilir enerjinin teşviki, daha fazla girişimciliğin harekete geçirilmesi, İstanbul'un Avrupa ve küresel finans merkezi olma rolünün hayata geçirilmesi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi gibi konular üzerinde durduklarını anlattı. Locke, ABD hükümeti kapsamındaki çalışma grubu olan Ticaretin Teşviki Koordinasyon Komitesi'nin, önemli pazar potansiyeline sahip Türkiye'yi öncelikli pazar olarak tanımladığını aktararak, biri Amerikan petrol ve gaz şirketleri, diğeri yenilenebilir enerji şirketleri olmak üzere bu yıl içinde Türkiye'ye iki ticari misyon heyeti göndermeyi planladıklarını belirtti. -"YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE'YE YARDIM"- Türkiye ile ABD arasında daha fazla yabancı doğrudan yatırımın teşviki için, önceki ay Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresinin bir kuruluşu olan "Invest in America" arasında iyi niyet anlaşması imzalandığını anımsatan Locke, önemli sanayi dalları arasında teknik yardım konusuna da odaklandıklarını, geçen ay Ankara'da, ABD Ticaret Bakanlığının, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğiyle birlikte, Sağlık Bakanlığı ile ABD Gıda ve İlaç İdaresi yetkilileri arasında ilaç sanayi alanında "İyi Üretim Uygulamaları" başlıklı bir atölye çalışmasının düzenlenmesine katkıda bulunduğunu kaydetti. Locke, her iki ülkeden iş dünyası liderlerinin, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda hükümetlerine ortak tavsiyelerde bulunmalarını sağlayacak ABD-Türkiye İş Konseyi'nin kurulmasını kararlaştırdıklarını da anımsatarak, Konsey'in ilk toplantısının baharda düzenleneceğini umduklarını ifade etti. Yakın gelecekte heyecan verici diğer girişimlerin de olduğunu söyleyen Locke, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, yenilenebilir enerji ve enerji güvenliğiyle alakalı hedeflerini başarması yolunda Türkiye'ye yardım etmek için çok sıkı çalıştığını kaydetti. Locke, ABD Enerji Bakanlığının, Türk hükümetinin desteğiyle birlikte, enerji verimliliğini geliştirme konusunda Türkiye'ye yönelik "Sıfıra Yakın Bölge" (Near-Zero Zone) adlı projeyi geliştirdiğine de dikkati çekti. -"TÜRKİYE'NİN ARZULARINA TAM DESTEK VERİYORUZ"- ABD'de ve Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte atmakta oldukları adımların, Türkiye'de zaten varolan ekonomik kalkınma hedeflerini tamamlayacağından şüphe duymadığını ifade eden Locke, Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023'e kadar Türkiye'yi dünyanın en üst 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı. Locke, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde ihracat rakamlarını ikiye katlama hedefine de işaret ederek, ABD'nin, Türkiye'nin arzularına tam destek verdiğini ve şu ana kadar hayata geçirilen tüm ilerlemelerden memnuniyet duyduğunu belirtti. Locke, Türkiye'nin, özellikle ilaç sanayi ve biyoteknoloji alanında piyasasına giren yabancı mallar ve yabancı firmalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmaya devam edeceğini umduklarını da söyledi. İki ülke arasındaki stratejik çerçevenin, bu konular üzerinde çalışmada kendilerine yardım edeceğinden emin olduğunu ifade eden Locke, ABD Ticaret Bakanlığı ve diğer Amerikan hükümet kurumlarının bu önemli diyaloğu sürdürmeye çok istekli olduğunu vurguladı. -"ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ"- Türkiye ve ABD'nin, ilişkilerini geliştirme ve inşa etmeye devam ederken, ticaret ve yatırımların artmasını sağlayacak ortamı yaratmalarının önemli olduğunu belirten Locke, sözlerine şöyle devam etti: "Zaten güçlü olan bağlarımızı daha da derinleştirmeye yardım etmek için çok daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız. Bu nedenle bu tür etkinlikler çok önemli. İş yapmak, herşeyden öte, ilişkileri inşa etmekle alakalıdır. Bildiğiniz ve güvendiğiniz insanlarla ticaret ve işbirliği yaparsınız. İlişkilerin inşası çalışmaları, gerçek anlamda, yüz yüze görüşebildiğimizde ve birbirimizin kültürleri ve arzuları hakkında bilgi sahibi olduğumuzda vuku bulur. Ülkelerimiz arasında daha güçlü bağların olmasını umut edenlere mesajım şu; ABD yönetiminin tam desteğine sahip olduğunuza dair size garanti verebilirim". ABD Ticaret Bakanı Locke, Türk İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu'nun (TUSKON) sadece 6 yaşında olduğunu, ancak bu kısa zaman diliminde bile, Türkiye'deki ekonomik gelişme için itici güç olma ve dünyadaki iş çevreleri için güvenilir ortak olma özelliğini kabul ettirdiğini kaydetti. TUSKON'un 2007 yılında Washington bürosunun açılmasıyla birlikte, Amerikan iş toplumunun yakın bir dostu olma konumunu pekiştirdiğini ifade eden Locke, TUSKON Başkanı Meral'i, iki ülke ticari ilişkilerinin artmasına verdiği çok sayıda katkıdan dolayı kutladı.