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Spor

ABD'li yüzücülerden 2 altın

Şangay'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bayanlar 200 metre kurbağalamada ABD'li Rebecca Soni altın madalya kazandı.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şangay'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda bayanlar 200 metre kurbağalamada ABD'li Rebecca Soni altın madalya kazandı.


Olimpiyat Şampiyonu Soni, finalde 2:21.47'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.


Yarışta 2:22.22'lik derecesiyle ikinci olan Rus Yuliya Efimova gümüş, 2:24.81'lik derecesiyle 3. olan Kanadalı Martha McCabe bronz madalya kazandı.



Amerikalı Ryan Lochte'ten altın madalya


Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre sırtüstünde altın madalyayı Amerikalı Ryan Lochte kazandı.


Olimpiyat şampiyonu yüzücü, 1:52,96'lık derecesiyle bu organizasyondaki 3. altın madalyasını kazanırken, Japon Ryosuke Irie 1:54,11 ile gümüş, Amerikalı Tyler Clary 1:54,69 ile bronz madalyanın sahibi oldu.



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