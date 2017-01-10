ABD'li Youtuber'lara özendi, 'tacizden arananlar' listesine girdi!

Hindistan'da Sumit Verme adındaki genç Youtuber, ABD'li Youtuber'ların sokakta çevirdiği kadınları öptüğü Youtube videolarına özenip aynısını Hindistan'da yapmaya kalkışınca başı belaya girdi

Shift Delete'de yer alan habere göre, Hindistan sokaklarında gördüğü kadınları öpüp kaçan ve daha sonra bu videoları Youtube'da yayınlayan Hintli Youtuber, şu sıralar Hindistan'ın en nefret edilen insanına dönüşmüş durumda.

Kadınları öptükten sonra çevredeki halkın saldırısından ancak kaçarak kurtulan gencin peşine bu sefer de polis düştü.

Youtuber genç tarafından öpülerek mağdur edilen kadınlar şikâyette bulununca, şimdi ülkede arananlar listesine girdi.

ABD'deki çekilen videolarda, Youtuber'ların kadınlardan izin alarak öptüğünü hatırlatan şikâyetçiler, Hintli gencin yaptığının ise cinsel saldırı olduğunun altını çiziyorlar ki, bizce de durum tam olarak cinsel saldırı sınırları içine giriyor.

Verme, ilgili videoyu kanalından kaldırdı ancak Crazy Sumit isimli kanalda, Hindistan sokaklarında bir kıza yaklaşıp telefon numarasını istemek gibi konulara sahip videoları hâlâ duruyor. Verme yakalanırsa, cinsel saldırı suçuyla ağır cezalar alabilir.