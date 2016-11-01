ABD'li yetkiliden FETÖ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, yetkili yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin Fetullah Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler olduğunu vurguladı. Yetkili, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin, "Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir." ifadelerini kullandı.

FETÖ tarafından işletilen vakıf ve eğitim kurumlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu ifade eden yetkili, "Masum bir dini hareketten ziyade organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir." açıklamasında bulundu. Söz konusu yetkili, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini hatırlattı.



Darbe girişimi sonrası örgüt üyelerine yönelik operasyonlara da değinen yetkili, "Türkiye'ye, demokratik normlara uyması için açık bir şekilde çağrıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.