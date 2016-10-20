ABD'li yetkili: Türkiye ve Irak'ın çatışmasından korkuyoruz

ABD'nin, Ankara ve Bağdat arasındaki "söz düellosunun" Türk askerleri ve Iraklı hükümet güçlerinin çatışmasına neden olmasından endişe ettiği bildirildi. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili AFP'ye yaptığı açıklamada, Ankara - Bağdat arasında Başika kampı kriziyle başlayan Musul operasyonuyla devam eden gerginliğin yol açabileceği en kötü senaryonun savaş olduğunu söyledi.

Yetkili şunları söyledi:

"Söz düellosunun Türk ve Iraklı hükümet güçleri arasındaki çatışmaya dönüşmesi ve bu kaotik atmosferden faydalanan Şii Haşdi Şabi milislerinin Musul'a girerek olası bir mezhep çatışmasına neden olması."

Adı açıklanmayan yetkili, "Türk hükümetine de bunu söylüyoruz. Yapılan açıklamalar sertleştikçe, Haşdi Şabi de daha aktif bir rol talep etmek için daha fazla bahane ve mazeret üretme şansı bulabilecek" dedi.

ABD'li yetkili ardından da, "En kötü şartlarda, tek taraflı eylemler hem Iraklılar ve Türkler, hem de Şii milisler ve Türkler arasında doğrudan çatışmalara yol açabilir" iddiasında bulundu.

"Son derece tedirgin edici bir senaryo"

Habere göre, ABD'li yetkililer, Ankara - Bağdat arasındaki anlaşmazlığın, Musul'da bir mezhep savaşı yaşanmaması ve Haşdi Şabi'nin Musul'dan uzak tutulması için planlanan kırılgan anlaşmayı tehlikeye sokmasından edişe ediyor.

AFP'ye konuşan ABD'li, "Tansiyon çok yüksek ve kullanılan üslup biraz kontrolden çıkmış durumda. Bu son derece tedirgin edici bir senaryo" ifadesini kullandı.

Habere göre, ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasındaki gerginliğin, Irak kamuoyuna karşı hali hazırda güç durumda olan İbadi'yi daha da zor duruma düşürmesinden korkuyor.

ABD'li yetkili, Ankara ile Bağdat arasındaki gerginlik arttıkça, İbadi'nin "Şii tabanından gelen çağrılara karşı koymasının zorlaşacağını" iddia etti.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın yarınki Ankara ziyaretinde Washington'ın Musul operasyonuna dair endişelerini Türk yetkililere iletmesinin beklendiği belirtildi.