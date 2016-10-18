Irak: Türkiye'nin Başika'da asker bulundurmasını kabul etmemiz mümkün değil

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye'nin Başika'da asker bulundurmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Caferi, AB-Irak İşbirliği Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilişkilere değindi. Türkiye ile komşuluk ilişkileri ve ortak çıkarları bulunduğunu ifade eden Caferi, iki ülkenin nehirleri paylaştığını ve 18 milyar dolarlık bir ticarete sahip olduklarını belirtti.

Darbe girişiminde Türkiye'yi ve demokrasiyi desteklediklerini kaydeden Caferi, "Ancak Türkiye'nin karşılığının, beklediğimiz gibi olmaması karşısında şaşkınlığa düştük. Türkler Başika'da bulunuyor. BM'de ve Arap Birliği'nde yaptığım konuşmalarda söyledim. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. İç işlerimize karışılmasını şiddette reddediyoruz. Türk hükümeti, bizim devletler arası ilişkilerin eyaletler veya valiler arasında değil, devletler arasında olduğunu bilmeli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Kimse konuşmasın!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olabilecek terör saldırıları için bir sigortadır" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım: Varlığımız devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" demişti.