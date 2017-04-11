ABD'li yetkili: Rusya, Esad'ın kimyasal saldırısından haberdardı!

Uluslararası haber ajansı AP yayımladığı haberde, Rusya'nın, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetiminin İdlib kentine yönelik düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırıdan önce konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu ileri sürüldü. AP, ismini açıklamadığı ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, "Rusya'nın, Esad'ın kimyasal saldırısından daha önce haberi olduğunu" öne sürdü.

ABD'nin Esad'ın düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırıyı Rusya'nın daha önceden bildiği sonucuna vardığı belirtildi. Pentagon kimyasal saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Haberde, yetkilinin, "ABD, Rusya'nın geçen hafta Suriye'deki kimyasal silah saldırısından önceden haberi olduğu sonucuna vardı" ifadelerine yer verildi.

Saldırı sonrasında Rusya'ya ait insansız hava uçaklarının yaralıların kaldırıldığı hastanenin üzerinde uçtuğu, İHA'nın bölgeden ayrılmasından birkaç saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladığı ileri sürüldü.

Haberde, Amerikalı yetkilinin, Rusya'nın "delillerin ortadan kaybolması" için hastaneyi bombaladığını iddia ettiği kaydedildi.

İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği iddia edilen kimyasal saldırıda çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Buna karşılık ABD, Başkan Donald Trump'ın emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Çarşamba günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi bekleniyor.