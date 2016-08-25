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ABD'li yetkili: Kürtlerin Suriye'deki ilerleyişine son verdik

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkili "Türklerine ne yaptıklarını tümüyle görüyoruz" dedi

25 Ağustos 2016 09:18

Wall Street Journal(WSJ) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, Türkiye’yle ortak hareket ettiklerini, PYD'nin Menbiç'den geri çekilmemesine ilişkin olarak da “Kürtlerin ilerleyişine son verdiklerini” söyledi. ABD'li yetkililer, Türkiye’nin Cerablus’tan IŞİD’i atmak ve YPG’nin Fırat’ın batısına ilerlemesini durdurmak için düzenlediği operasyona ABD yönetimi tam destek verdiğini belirtti. 

WSJ gazetesinin İstanbul ve Ankara muhabirlerinin geçtiği habere göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, “Kürtlerin ilerlemesinin, hem ABD hem de Türkiye’yi endişelendirdiğini ve ortak operasyon düzenlemek için iki ülkenin hızla harekete geçmesine yol açtığını” dile getirdi. 

Bununla birlikte Kürt güçleri ile Türkler arasında “doğrudan çatışma istemediklerini” belirten yetkili “Bu, hiç kimse için iyi bir senaryo değil. Bunu Türklere de izah ettik” dedi.

 

"Kürtlerin ilerleyişine son verildi"

 

Türkiye’nin “Fırat Kalkanı” adını verdiği operasyonun “Kürtlerin endişe veren ilerleyişine son verdiğinden emin olduklarını” dile getiren yetkili, Kürtlere Cerablus’a ilerlemeleri halinde ABD’nin askeri desteğini alamayacağını net biçimde gösterdiklerini belirtti.

 

İncirlik kullanıldı

 

Operasyonun ortak yapıldığını vurgulayan yetkili, sınırın Türkiye tarafında bulunan Amerikan askeri danışmanların operasyonun planlamasına yardım ettiğini, Türk özel kuvvetlerinin şafak vaktinden önce Suriye’nin kuzeyine girdiğini, İncirlik’ten havalanan Amerikan insansız hava araçlarının operasyonda kullanıldığını aktardı. Senkronizeyiz, hâkimiz “İhtiyaç duyulması halinde Amerikan savaş uçaklarının Cerablus’a ilerleyen Suriyeli isyancılara hava koruması sağlamaya hazır olduğunu” da söyleyen yetkili, “Türklerle senkronize bir haldeyiz. Ne yaptıklarını tümüyle görüyoruz, tümüyle biliyoruz” dedi.

 

Pentagon'dan Cerablus açıklaması

 

Pentagon'dan Cerablus operasyonu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "ABD olarak savaş uçaklarıyla Cerablus operasyonuna hava desteği veriyoruz" dendi.

 

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