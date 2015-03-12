ABD'li yazarın Türkiye'ye girişi artık yasak

Türkiye’de uzun zamandır yaşayan Amerikalı yazar ve turizmci Dr. Amy Louise Beam’in (67), önce ikametgah süresi uzatılmadı, ardından hakkında yurda giriş yasağı getirildi. Kürtler ve Ezidiler ile ilgili çalışma yürüten Beam’e, Türkiye’ye giriş yasağı için bir gerekçe gösterilmediği bildirildi.

Ağrı’da yaşayan ancak bir dönem Şırnak’a giderek burada çalışmalar yürüten Beam’in, terör ve istihbarat polisinin hazırladığı rapor doğrultusunda sınırdışı edildiği öğrenildi. İlk olarak Türkiye’ye 2007 yılında gelen Beam, ardından 2011, 2012, 2013 ve 2014 tarihlerinde turist olarak tekrar Türkiye’ye giriş yaptı.

Her gelişinde Türkiye’de 3 ile 6 aylık dönemler halinde kalan Beam, Türkiye’de 4 kez birer yıllık ikametgah izni de aldı. Son olarak 4 Temmuz 2014 tarihinden başlayan ve 3 Ocak 2015 tarihinde sona erecek şekilde ikametgah izni alan Beam’e geçici kimlik kartı verildi.

Ağrı'dan Şırnak'a taşındı

Ağrı’ya yerleşen Beam, ardından Şırnak’a taşındı. Burada ev kiralayan ve 1 yıllık kira sözleşmesi yapan Beam, Şırnak Emniyeti Yabancılar Şubesi’ne de giderek yeni adresini bildirdi. İkametgah izninin bitmesine 60 gün kala Kasım 2014 tarihinde Şırnak Emniyeti Yabancılar Şubesi’ne ikametgah izninin uzatılması için başvuran Beam’in bu talebi reddedildi.

Beam, bunun üzerine 28 Kasım 2014’te ikametgah adresini Ağrı Doğubeyazıt olarak değiştirdi. Tekrar Ağrı’ya dönen Beam, burada Yabancılar Şubesi’ne giderek ikametgah izninin uzatılmasını talep etti.

Ağrı Yabancılar Şube Müdürlüğü de Beam’e, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2014 tarihli 000929 sayılı yazılı talimat ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 33/1-ç Maddesi kapsamında adı geçen yabancının ikamet izninin uzatılmasının uygun görülmediği, mevcut ikamet izninin kullanabileceği ve ikamet izni bitiminde ülkeden çıkış yapması gerektiği, aksi halde sınırdışı edileceğini” bildirdi.

Terör polisi not düşmüş

Beam, bunun üzerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 5 Aralık 2014 tarihinde, 24751 Sayı No’lu dilekçeyle ikamet izninin neden uzatılmasının uygun görülmediğini sordu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 33/1-ç maddesi kapsamında ikamet izninin uzatılmasının uygun görülmediği, mevcut aynı kanunun 15/1-(b) maddesine göre de Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar kapsamına alındığı”nı bildirerek başka bir gerekçe göstermedi.

Kaçak durumuna düşmek istemeyen Beam, Türkiye’den ayrıldı. ABD’li turizmci yazar Beam’in, 17-18 Kasım 2104 tarihinde Şırnak Beytüşebap’ta bir düğüne katıldığı ve buradaki görüşmelerinin takibe alındığı öğrenildi. Doğu ve Güneydoğu’da birçok ile giderek sosyal çalışmalarda bulunan Beam ile ilgili terör ve istihbarat polisi, “Söz konusu kişinin terör örgütü PKK ile bağlantılı kişilerle görüşmeler yürüttüğü” şeklinde rapor hazırladı.