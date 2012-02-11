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Kültür-Sanat

ABD'li yazar Jeffrey Zaslow trafik kazasında hayatını kaybetti

Jeffrey Zaslow, Wall Street Journal için köşe yazarlığı ve Chicago Sun-Times gazetesi için de makale danışmanlığı yapmıştı.

11 Şubat 2012 18:53

T24 - Türkiye'de 'Yollarımız Ayrılsa Bile' kitabıyla tanınan Amerikalı yazar Jeffrey Zaslow, trafik kazasında hayatını kaybetti


2008’de yayımlandıktan sonra 40 dile çevrilen "The Last Lecture" (Son Konuşma) kitabıyla en çok satanlar listesine giren 53 yaşındaki yazar, ABD’nin Michigan eyaletinde son kitabının tanıtımından dönerken karlı yolda aracının kontrolünü kaybetti.


Polis, yazarın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.


Yazar, Wall Street Journal için köşe yazarlığı ve Chicago Sun-Times gazetesi için de makale danışmanlığı yapmıştı.


Kitaplarında kahramanlık ve dirençlilik temalarını işleyen yazar, suikast girişiminde bulunulan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabrielle Giffords’ın anılarını da yazmıştı.


Son Konuşma’nın yazarının sıradan bir grup kadının kurduğu sıra dışı arkadaşlıkların öyküsünü anlattığı kitabı, "Yollarımız Ayrılsa Bile" adıyla Türkiye’de de yayımlanmıştı.

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Yollarımız Ayrılsa BileJeffrey Zaslowtrafik kazası

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