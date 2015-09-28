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Ekonomi

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarıyla ilgili fiyat hedeflerini düşürdü

Goldman Sachs'ın güncellemesi altı bankayı kapsıyor

28 Eylül 2015 15:21

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarıyla ilgili hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniledi.

Goldman Sachs'ın altı Türk bankası için güncellediği hedef fiyat ve tavsiye listesi şöyle:

Garanti Bankası için fiyat hedefini 9,8 TL’den 9,2 TL’ye indirdi.
Akbank için fiyat hedefini 10,0 TL’den 8,90 TL’ye indirdi, tavsiyesi ‘al’.
Halkbank için fiyat hedefini 13,90 TL’den 12,60 TL’ye indirdi, tavsiyesi ‘nötr’.
İş Bankası C için fiyat hedefini 6,10 TL’den 5,30 TL’ye indirdi, tavsiyesi ‘nötr’.
Yapı Kredi için fiyat hedefini 3,70 TL’den 3,50 TL’ye indirdi, tavsiyesi ‘sat’.
Vakıfbank için fiyat hedefini 4,70 TL’den 4,50 TL’ye indirdi, tavsiyesi ‘nötr’

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