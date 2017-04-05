ABD'li yargıç "Ultrason, kürtaj kararı alan kadının üzerinde aşırı yük" diyerek yasayı bloke etti

ABD'nin Indiana eyaletinde bir federal yargıç, kadınları "kürtaja" başlamadan en az 18 saat önce bir ultrason çekimine çağıran yasayı bloke etti.

Yargıç, uygulamanın kadınlar üzerinde "açıkça gereğinden fazla" bir yük oluşturduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu bildirdi.

Temmuz ayında, şu anda ABD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence, ilgili yasayı imzalamış ve yürürlüğe koymuştu. Günler sonra, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Indiana Sağlık Bakanlığı'na ve diğer yerel yetkililere karşı Indiana ve Kentucky Planlı Ebeveynlik Kurumu (PPINK) adına bir dava açtı.

Cuma günü, ABD Bölge Yargıcı Tanya Walton Pratt, davacıları lehine, geçici olarak uygulamayı bloke eden bir ön karar verdi.

53 sayfalık kararında Pratt, 18 saatlik bekleme süresinin "kadının kürtaj seçme hakkına aşırı yük oluşturduğunu ve bu nedenle anayasaya aykırı olduğunu" vurguladı.

Pratt kadınların yüksek maliyetli kürtajı karşılamakta zaten zorlandıklarını, ultrason uygulamasının kadınlara ek bir mali yük getirdiğini belirtti.

California'daki Planlı EBeveylik Kurumu'nun yaptığı bir çalışma, ultrason görüntüsünü izleyen kadınların yüzde 98,4 izlemeynlerin ise yüzde 99'unun kürtaj kararı aldığını ortaya koymuştu.

Devlet bu veriye dayanarak, görüntülemeyi bazı kadınların hamileliğini sürdürme kararıyla ilişkilendirse de; Pratt, ultrasonun "çok küçük bir etkisi olduğunu" savundu.