ABD’li yapımcının tecavüzüne uğrayan İtalyan oyuncu: Bir tek ülkemde fahişe ilan edildim

Esma Çakır / Roma, 12 Ekim (DHA) ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in 21 yıl önce tecavüzüne uğradığını açıklayan ünlü İtalyan aktris ve yönetmen Asia Argento, ülkesinde eleştirilere maruz kaldı. Argento, “Sadece ülkemde suçlu ve fahişe ilan edildim. Hayal kırıklığına uğradım, üzgünüm” diye tepkisini ortaya koydu. Argento, şimdiye kadar konuşmamasını ise, “O canavardan korkuyordum” diye açıklığa kavuşturdu.

Korku filmlerinin önde gelen yönetmenlerinden Dario Argento’nun kızı olan Asia Argento, sinema dünyasından birçok ünlü kadına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Harvey Weinstein’in, 21 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini açıklamıştı.

New Yorker’a önceki gün bir söyleşi veren 42 yaşındaki Argento, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi oyuncuları da taciz ettiği ortaya çıkan Weinstein’in tecavüzüne, 1997 yılında Fransa’daki bir otel odasında uğradığını anlatmıştı.

Miramax film stüdyolarının verdiği bir partideyken Weinstein\'ın kendisini boş bir odaya götürdüğünü ve ondan masaj yapmasını istediğini ifade eden Argento, “Daha sonra durumun farkına vardım ve ondan durmasını istedim. Ancak ona direnemedim” diyerek, başından geçenleri şöyle anlatmaya devam etti:

“Tam bir kâbustu. Bu olay 1999 yılında vizyona girecek olan filmimden önce başıma geldi. Bana hep hediyeler gönderiyor ve ona yakın olmazsam kariyerimi mahvedeceğini söylüyordu. Onu her gördüğümde kendimi küçük, aptal ve zayıf hissediyordum. Çünkü tecavüzden sonra o kazandı.”

“Argento’ya tecavüz sosyal medyada devam ediyor”

Sosyal medya hesaplarından da bu açıklamalarını paylaşan Argento, destek gördüğü kadar sert eleştirilere ve suçlamalara da maruz kaldı.

Ünlü isme destek veren birçok kadın ve erkek, ABD başta olmak üzere tüm dünyada herkesin Harvey Weinstein’e karşıyken, İtalya’da ise herkesin mağdur Asia Argento’ya karşı olmasının “utanç verici”, “tiksindirici” ve “maskülist” bir tavır olduğunu yazdı.

ABD’li aktris Jessica Chastain de, Argento ve diğer mağdur kadınlara sosyal medya hesabından destek vererek, onların yalnız olmadığını ifade etti.

İtalyan yazar, senarist ve gazeteci Barbara Alberti, hemcinsi Asia Argento’ya karşı sosyal medyada tecavüzün devam ettiğini dile getirerek, bunun derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Asia Argento’ya tepki gösterenler ise, kariyerini mahvetmemek için tecavüze direnmediğini ve sonrasında 21 yıldır suskun kaldığını öne sürerken, bazı sosyal medya kullanıcıları Argento’yu “fahişe” olmakla itham etti.

Argento: O canavardan korkuyorduk

Argento da eleştirilere, “Korktuğum için açıklamadığım, 21 yaşında bir genç kızken uğradığım tecavüzden dolayı sadece İtalya’da suçlu ve fahişe ilan edildim. Tecavüzden kaçmayarak bunu aranmakla suçlandım. Hayal kırklığına uğradım, üzgünüm” diye karşılık verdi.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Argento, “Beni fahişe olmakla suçlayan tüm İtalyanlara: korktuğu için konuşamayan tüm kadınların sorumlusu sizin gibi insanlardır. Hepimiz bunları 20 yıl sonra ortaya çıkardık çünkü dünyanın en güçlü adamlarından biri olan o canavardan (Harvey Weinstein) korkuyorduk. Sadece ben mi fahişeyim?” sözleriyle isyanını sürdürdü.

Harvey Weinstein’in kapak olduğu Time dergisinin nüshasını da takipçileriyle paylaşan Argento, “Aralarında benim de bulunduğum yüzlerce kadına tacizde bulunan ve onlara tecavüz eden domuz işte budur. Bizlerden sadece 33’ü konuşma cesareti gösterdi” diye yazdı.

Eski milletvekili ve transeksüel aktivist Vladimir Luxuria’nın “Asia Argento da, diğer aktrisler gibi Weinstein’e ‘hayır’ demeliydi” yorumuna karşılık Argento, “Böyle bir şey yazdığına inanamıyorum. Tabii sen hiç tecavüze uğramadın, korkuyu ve utancı tatmadın” diye yanıt verdi.

Asia Argento, tecavüze uğradığına inanmayan ve onu eleştiren İtalyanlara, Instagram hesabından paylaştığı ve orta parmağını gösterdiği bir fotoğrafla da yanıt verdi.