ABD'li vekilden tedbili kıyafet

T24- ABD’li senatör üç saatlik makyaj sonrası kılık değiştirdi, sokaklarda yattı, sığınma evlerindeki rezaleti ortaya çıkardı.



Vatan gazetisindeki habere göre, ABD’de bir dönem New Jersey valiliği yapan ve hâlâ aynı eyaleti Senato’da temsil eden Demokrat siyasetçi Richard Codey, ülkedeki 630 binden fazla evsizin sorunlarına dikkat çekmek için ilginç bir girişime imza attı.

Sığınma evlerinde yaşanan düzensizlikler hakkında birçok şikayet alan 65 yaşındaki senatör, ‘durumu yerinde incelemek için’ kılık değiştirdi. Görevlileri, Codey’nin “gerçek bir evsiz” olduğuna ikna edebilmek elbiselerine çimen ve kahve lekeleri sürüldü, dişlerine tütün lekeleri yapıldı, göz damarları boyalarla ‘çatladıldı’, cildi makyajla kirletildi ve yüzüne bakımsız duran bir takma sakal eklendi. Üç saatlik makyaj sonrası sığınma evlerine başvuruda bulunmaya başladı. 25 sığınma evinin geri çevirdiği 65 yaşındaki senatör, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Soğukta yerde yatırdılar

“Tüm başvurularımda aynı sorular soruluyordu. ‘Sigortan var mı’, ‘Emekli misin’, ‘Engelli misin?’ ‘Hayır’ yanıtı verince hep odaları kalmadığını söylüyorlardı. Sonunda soğuk havada uzun süre bekletildikten sonra ‘İyi Niyet’ isimli bir kurum kabul etti. Beni 20 erkeğin kaldığı bir odaya götürdü. Bana çıplak zemine serili muşamba üzerinde bir yer gösterdiler ve ince bir minderle battaniye verdiler. Cennette gibiydim. Ama birden ‘banyo vakti’ dediler. Korktum çünkü banyoya girersem makyajım akabilirdi.”

Banyo tehlikesini güç bela savuşturan Codey, “Sandalyeler vardı ama oturmamıza izin vermiyorlardı. Bir saat kadar uyudum ama yerin rahatsızlığından horlamaya başladım ve uyandım. Yanımdaki adamla sohbete koyulduk. ‘Yarın ne yapacaksın’ diye sorduğumda ‘Şanslıyım, otobüs biletim var, bütün gece otobüslerde sıcak sıcak oturacağım’ dedi. Hayatıma şükrettim. Ama bu haldeki bir adam ‘şanslıyım’ diyebiliyordu. Bu hayata bakışımı değiştirdi” diye konuştu. Codey, sığınma evlerine daha fazla bütçe ayırılması ve şartlarının iyileştirilmesi için tasarı hazırlayacağını söyledi.