ABD'li uzmanlar: İstanbullular tsunamiye hazırlıklı olsun

T24 - ABD’li uzmanlar, İstanbul’un yüksek tsunami riski altında olduğunu belirten bir rapor hazırladı.





Teksas Üniversitesi’nden Matt Hornbach yaptıkları araştırmanı sonucunu “Bugüne kadar kabul edilen ‘yatay atımlı faylar tsunamiye neden olmaz’ tezi doğru değil. Tsunami için küçük bir sarsıntı bile yeterli” diyerek açıkladı.



Marmara Denizi’nde meydana gelecek olası bir güçlü depremin ardından tsunami yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD’li uzmanların yaptığı ve İstanbul’u da kapsayan araştırma korkutucu sonuçlar verdi. Teksas Üniversitesi’nin liderliğinde yapılan, New York, Columbia, Missouri ve California üniversitelerinin de katılımıyla yapılan araştırma, İstanbul, Los Angeles (ABD) ve Kingston (Jamaika) gibi aktif bir fayın yakınında yer alan kıyı şehirlerinin büyük bir tsunami tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.



Bugüne kadar bilim insanları Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi “yanal atımlı”, yani iki elin birbirine sürtmesine benzer bir şekilde hareket eden fayların tsunami yaratmayacağını kabul ediyordu. Ancak sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, yanal atılımlı faylar da büyük tsunamiler oluşturabilir. Araştırmaya başkanlık eden Teksas Üniversitesi’nden Matt Hornbach ve ekibi, 12 Ocak’ta Haiti’de yaşanan depremi ve ardından yaşanan tsunamiyi inceledi. Yaklaşık 200 bin insanın öldüğü 7 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra yaklaşık 3 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları Haiti kıyılarını vurmuştu. Yanal atılımlı bu faydaki tsunamiyi inceleyen araştırmacılar, kıyı bölgelerindeki zayıf çökeltilerin sarsıntının etkisiyle denizin dibine doğru kaydığını, bu hareketin de dev dalgalara neden olduğunu tespit etti.



Hornbach “Bu araştırmada büyük bir tsunami için büyük bir depremin gerekmediğini gördük. Vardığımız en korkutucu sonuç bu. Tsunami uyarısı yapan organizasyonlar sadece düşey atılımlı faylardaki büyük depremlerde alarm veriyordu. Şunu anladık ki yatay atılımlı bir faydaki küçük bir deprem bile alarma neden olabilir. Haiti çevresindeki tsunamilerin bu şekilde gerçekleşmiş olma ihtimali diğer yola oranla 10 kat fazla” dedi.