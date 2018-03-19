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ABD'li ünlü sinema oyuncusu Michelle Rodriguez'den Balıklıgöl paylaşımı

Türkiye'ye gelen Michelle Rodriguez, Sultanahmet Camiisi, Ayasofya ve Balıklıgöl'ü gezdi

19 Mart 2018 21:50

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekânları gezip, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Avatar, Ölümcül Deney, Özel Tim ile Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldızı Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Sultanahmet Camisi ve Ayasofya gibi tarihi yerleri gezen Rodriguez, Cumartesi günü de Şanlıurfa'ya geldi. Ünlü oyuncu, sessiz sedasız geldiği kentte arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekânları gezdi. Şanlıurfa'dan oldukça mutlu ayrıldığı belirtilen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl'de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. (DHA)

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