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Yaşam

ABD'li ünlü komedyene cinsel taciz suçlaması

ABD'de Emmy ödüllü komedyen Louis C.K., 4'ü meslektaşı olan 5 kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı

10 Kasım 2017 22:43

ABD'de Harvey Weinstein'in cinsel saldırı skandalı sonrası çorap söküğü gibi gelen suçlamalar devam ediyor. New York Times'a konuşan beş kadın, Komedyen Louis CK'i cinsel tacizle suçladı.

Dana Min Goodman ve Julia Wolov, 2002'de Louis CK'in kendilerini içki içmek için otel odasına çağırdığını, odadayken penisini çıkartmak istediğinde şoke olduklarını söyledi. İki kadın önce Louis CK'in şaka yaptığını düşündüklerini sonrasında ise komedyenin üzerindeki kıyafetleri çıkarıp mastürbasyon yapmaya başladığını belirtti.

New York Times'a konuşan 3 kadın daha Louis CK'in kendilerine mastürbasyon yaparak cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Louis CK'in sözcüsü Lewis Kay, suçlamalara yanıt verilmeyeceğini duyurdu.

Haberler sonrası HBO, komedyenin şovlarını programından çıkardı.

Louie, Horace and Pete gibi yapımların yaratıcısı olan 50 yaşındaki ABD'li aktör ve komedyen Louis CK'in “I Love You, Daddy” adlı yeni filmi, 17 yaşındaki kızı, pedofil olduğu konuşulan bir film yapımcısı tarafından istismar edilen bir televizyon yazarıyla ilgili. İddialar sonrası yapımcı şirket, New York prömiyerinin iptal edildiğini duyurdu.

Daha önce de gündeme geldi

Louis CK hakkındaki cinsel taciz iddiaları yıllardır gündeme geliyordu. 2015 yılında Gawker, benzer iddiaları kamuoyuna duyurmuştu. Jen Kirkman ise kişisel radyo yayınında Louis CK'den “dahi olarak methedilen meşhur sapık” olarak söz etmişti.

İddiaların ortaya çıkması sonrası Roseanne Barr ve Tig Notaro gibi komedyenler Louis CK'in açıklama yapması gerektiğini belirtti.

İddialara yanıt vermiyor

Louis CK, 2016'da Vulture'a verdiği demeçte, “Umrumda değil. Önemsemiyorum. Bunlar gerçek değil” demişti. I Love You, Daddy'nin Toronto gösterimi sonrası New York Times muhabirine yaptığı açıklamada ise “Bu şeylere yanıt vermeyeceğim çünkü dedikodudan ibaretler. Bir dedikoduya gerçekten dahil olursanız, bu onu sadece büyütür ve daha gerçek hale getirir” ifadesini kullanmıştı.

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