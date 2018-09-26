ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby'e hapis cezası

81 yaşındaki ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptrıldı. Avukatlar, cezanın ev hapsine çevrilmesini talep etti. AFP haber ajansı, Pennsylvania savcısının Cosby hakkında gözaltı emri verdiğini iddia etti.

Cosby, 2004 yılında Philadelphia yakınlarındaki evinde ilaç verdiği Andrea Constand adlı bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla itham ediliyordu.

Philadelphia’nın Montgomery Bölge Adliyesi’nde yargılanan 81 yaşındaki komedyen, jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan 81 yaşındaki ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 'cinsel saldırgan' olarak tanımlanmasına karar verdi. Bu Cosby'nin bulunduğu her eyalette polise haber vermesini ve içine girdiği her topluluğa cinsel saldırgan statüsüyle ilgili bilgi vermesi anlamına geliyor. Cosby ayrıca hayatı boyunca bu konuda danışmanlık alacak.

Cosby'nin avukatları, ünlü komedyenin yargınlandığı cinsel saldırı suçlarının çok ciddi olduğunu ve Cosby'nin yaşı ve sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Avukatlar Cosby'nin ev hapsine alınmasını istedi. Ünlü komedyen duruşma boyunca söz almadığı belirtildi.

Bill Cosby, Andrea Constand isimli kadına 2004 yılında Philadelphia'daki evinde uyuşturucu verdiği ve sarkıntılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Constand, Cosby'e cinsel saldırı suçlaması yönelten yaklaşık 60 kadından biriydi.