ABD'li turistler, pasaport yerine 'landing kart'la Türkiye'ye giriş yaptı (2)

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Aydın\'ın Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden \'Azamara Journey\' ve \'Celestal Olimpia\'dan inen ABD, Avusturya, İspanya ve İtalya\'dan turistler, kentteki turizmcilerle, esnafın yüzünü güldürdü. Efes, Meryemana ve diğer ören yerlerini gezen turistler, turlarının bitiminden sonra Kuşadası\'ndaki çarşılara dağıldı. ABD ile yaşanan vize krizini hatırlatan esnaf, iyi alışveriş yaptıkları bilinen Amerikalı turistlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

\"SORUN ÜLKELER ARASINDA\"

ABD\'lilerin olduğu Azamara Journey gemisine hizmet veren turizm firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Önen, Amerikan ve Türk halkları arasında bir sorun olmadığını, sorunun ülkeler arasındaki politikalardan kaynaklandığını söyledi. Önen, şöyle dedi:

\"Uluslararası denizcilik örgütü International Maritime Organization kurallarına göre, kruvaziyerle gelen yolcu, vizesiz olarak ülkeye girebilir ve 72 saat kalabilir. Türkiye bu kuralı çok iyi şekilde uyguluyor. İspanya, İtalya gibi birçok ülke ise uygulamıyor. Azamara ile gelen turistlerin bir bölümünün, yasaktan haberi yok. Çok güzel izlenimleri var. Amerikan ve Türkiye halkları arasında sorun yok, sorun ülkeler arasındaki politikalardan kaynaklanıyor.\"

ESNAF MEMNUN

Kahramanlar Caddesi\'nde kuyumcu Levent Demiroğlu ise, Amerikalılar\'ın Kuşadası\'nda önemli bir müşteri potansiyeli olduğunu söyledi. Demiroğlu, \"Amerikalılar, bize ekonomik olarak çok katkı sağlayan bir müşteri profilidir. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize gerginliğinin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla felç oldu bir de bu krizi kaldırmaz\" diye konuştu.

Valiz ve çanta satan Bekir Olgun ise Amerikalılar\'ın alınmaması halinde ortaya çıkaca sorunların izlerinin uzun süre silinemeyeceğini söyledi. Olgun, \"Bırakın Amerikalılar\'ı, geminin gelmesi bile büyük bir avantaj. Politikanın, siyasetin turizme olumsuz etki yapmamasını bekliyoruz. Siyasilerin de bunu dikkate almasını bekliyoruz. Gemideki Amerikalılar ile ilgili sıkıntı yaşanmaması mutluluk verici\" ifadelerini kullandı.

Sıkıntıların gelecek yıl da süreceğini ileri süren kuyumcu Cahit Öcal ise Ankara\'daki bürokratların ve yetkililerin ivedilikle sektörü rahatlatacak bazı kararlar almasını istedi. Öcal, şöyle konuştu:

\"Bugünkü olay bana göre Aysberg\'in su yüzünde görünen küçük bir bölümü. Normalde 500\'e yakın gemi gelen Kuşadası\'nda bu yıl 60-70 gemi geldi. Gelecek yıl hiç beklenmiyor. Amerikalılar geçtiğimiz yıllarda tur gemisinden inip, Sisam\'da geminin Kuşadası\'ndan geri dönmesini bekliyor, bunu da güvenlik sorunu olarak adlandırıyorlardı. Şimdi yeni bir sorun var; vize. Amerikalıların çarşıya gelmesi olumlu. Onun için Ankara\'dakilerden ricamız, gemi turizmi ile ilgili çok ivedi bazı kararların alınıp, yürürlüğe girmesidir.\"

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)



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